Thiết bị đeo giá rẻ dưới 1 triệu liệu có đe dọa nhóm cao cấp?

Nhiều bài kiểm tra độc lập và đánh giá từ các chuyên gia cho thấy các thiết bị đeo giá rẻ, thậm chí có giá dưới 1 triệu đồng, cũng có thể cung cấp những số liệu đáng tin cậy cho các chỉ số cơ bản như nhịp tim, số bước chân và theo dõi giấc ngủ.

Các sản phẩm giá rẻ thường xuyên được nhắc đến trong danh sách các thiết bị theo dõi sức khỏe giá rẻ tốt nhất. Mặc dù thiếu các tính năng cao cấp như ECG hay GPS, chúng vẫn đo lường chính xác các chỉ số như số bước, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim khi nghỉ ngơi, với sai số chỉ khoảng 4% so với các mẫu cao cấp. Thậm chí trong một số trường hợp như theo dõi bước chân và SpO2 còn thể hiện hiệu suất ấn tượng so với những sản phẩm có giá cao gấp 4 hoặc 5 lần.

Người dùng không cần phải đầu tư vào các thiết bị đeo cao cấp.

Các chuyên gia thể hình cũng chỉ ra rằng các mẫu giá rẻ thường có thời lượng pin vượt trội, từ 10 đến 14 ngày chỉ với một lần sạc, trong khi nhiều mẫu cao cấp chỉ hoạt động được hơn 2 ngày. Điều này mang lại lợi ích lớn cho người dùng muốn có một thiết bị theo dõi thể hình ít bảo trì và không phải sạc pin hàng đêm.

Tuy nhiên, giá thấp đồng nghĩa với việc người dùng sẽ thiếu một số tính năng cao cấp mà các mẫu đắt tiền có. Độ chính xác cũng có thể thay đổi tùy theo thương hiệu và mẫu mã, cũng như các hạn chế bắt đầu xuất hiện khi người dùng cần dữ liệu sức khỏe nâng cao hơn.

Ưu nhược điểm thiết bị đeo giá rẻ

Số bước chân là hạng mục mạnh nhất của các thiết bị theo dõi thể dục giá rẻ, thậm chí cung cấp tổng số bước chân hàng ngày gần như tương đương với các sản phẩm cao cấp. Chỉ số nhịp tim khi nghỉ ngơi và trong hoạt động nhẹ cũng chỉ chênh lệch vài nhịp mỗi phút so với các mẫu đắt tiền hơn, miễn là thiết bị được đeo vừa vặn và cảm biến được hiệu chuẩn đúng cách.

Các thiết bị đeo giá rẻ cũng cung cấp rất nhiều tính năng cần thiết.

Tuy nhiên, việc theo dõi giấc ngủ thường thiếu chi tiết. Các mẫu giá rẻ có thể bỏ lỡ các lần thức dậy ngắn hoặc không phân biệt chính xác giữa giấc ngủ nhẹ và REM (chuyển động nhanh của mắt). Tuy nhiên, đối với những người dùng chỉ cần theo dõi xu hướng chung, chúng vẫn rất hữu ích.

Các thiết bị giá rẻ thường yếu ở khả năng theo dõi cường độ cao hoặc các bài tập chuyên biệt. Hầu hết không có GPS tích hợp, do đó việc chạy ngoài trời hoặc đạp xe có thể cần phải kết nối với điện thoại để có dữ liệu khoảng cách chính xác. Một số mẫu cấp thấp cũng cung cấp khả năng theo dõi SpO2 hoặc căng thẳng, nhưng kết quả có thể không nhất quán, đặc biệt trong quá trình di chuyển hoặc tập luyện.

Đủ cho hầu hết mọi người

Mặc dù không cung cấp mọi số liệu sinh trắc học hoặc số liệu luyện tập, các thiết bị giá rẻ mang lại giá trị lớn: dễ sử dụng và ít rủi ro hối hận khi mua hàng. Với những người mua lần đầu, đây là lựa chọn tuyệt vời. Các chuyên gia cho rằng, trừ khi người dùng là một vận động viên sức bền nghiêm túc hoặc cần dữ liệu cấp độ lâm sàng, các tính năng nâng cao như ECG thường không cần thiết.

Các chỉ số quan trọng được thể hiện với độ sai số không nhiều so với các mẫu cao cấp.

Các mẫu giá rẻ vẫn theo dõi lượng calo đốt cháy, thời gian hoạt động và mục tiêu chuyển động một cách đáng tin cậy mà không làm người dùng choáng ngợp với dữ liệu phức tạp. Trong khi nhiều người mua thiết bị cao cấp lại không cần khai thác hết các chức năng trên chúng. Với việc không cần sạc hàng ngày và giao diện đơn giản, người dùng có khả năng gắn bó với thiết bị giá rẻ hơn.

Nghiên cứu cũng cho rằng việc nhìn thấy số bước chân hoặc số phút hoạt động tăng lên mỗi ngày có thể thúc đẩy sự thay đổi hành vi và hình thành thói quen lâu dài. Đeo một thiết bị ghi lại quá trình tập luyện nhắc nhở người dùng vận động hoặc mục tiêu số bước chân sẽ cung cấp đủ động lực để duy trì hoạt động, và đó chính là lúc các thiết bị theo dõi giá rẻ tỏa sáng. Dĩ nhiên, các thiết bị cao cấp vẫn có chỗ đứng riêng.