Sau khi iPhone 15 Series ra mắt, những chiếc iPhone nào hạ giá mạnh nhất?

Giống như mọi năm, sau khi dòng iPhone mới được ra mắt, nhiều iPhone cũ hơn sẽ được giảm giá, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhiều iPhone đang đồng loạt giảm giá lên tới 25% trong thời gian này. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để iFan "lên đời" iPhone trong cả năm.

Dưới đây là 5 mẫu iPhone giảm giá mạnh nhất giữa tháng 9.

1. iPhone 14 Plus

Là chiếc iPhone Plus đầu tiên của "Nhà Táo", iPhone 14 Plus không được chào đón như kỳ vọng. Giá bán của máy cũng nhanh chóng được giảm xuống khi dòng iPhone 15 được công bố. Ưu điểm của máy chính là viên pin dung lượng lớn (4325 mAh) - mang tới thời lượng pin "trâu"và màn hình to - kích cỡ 6,7 inch, cho trải nghiệm lướt mạng xã hội hoặc trình duyệt "đã" hơn.

Ngoài ra, các thông số kỹ thuật còn lại của máy không khác so với iPhone 14 cỡ nhỏ. Điện thoại chỉ có camera sau kép 12MP; "tai thỏ" vẫn được giữ nguyên và màn hình không có tốc độ làm mới cao - 120Hz. Bù lại, sản phẩm vẫn có tính năng nhắn tin thông báo khẩn cấp SOS thông qua vệ tinh, cực tiện dụng cho người dùng thường xuyên du lịch khám phá.

2. iPhone 12

Cho tới nay, iPhone 12 đã tròn 3 năm tuổi. Mức giá sau giảm của máy cũng "dễ nuốt" hơn so với trước đây dù vẫn khá cao. Nếu mua chiếc iPhone này, người dùng có thể sử dụng thêm khoảng 3 năm nữa.

Về tổng thể, iPhone 12 có thể đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản: chụp ảnh chất lượng khá với camera sau kép 12MP, chơi game phổ thông và tác vụ mượt mà, tuổi thọ pin gần 1 ngày (do chỉ có dung lượng pin 2815 mAh). Bù lại, màn hình 6,1 inch gọn nhẹ cùng "tai thỏ" sẽ mang tới trải nghiệm 1 tay dễ dàng hơn, nhét túi xách tiện lợi hơn.

3. iPhone 14 Pro

Cho tới nay, iPhone 14 Pro vẫn là một trong số những lựa chọn cực lý tưởng cho iFan dù iPhone 15 Series đã ra mắt. Điện thoại có thiết kế tương tự thế hệ kế nhiệm với Dynamic Island cũng như cụm 3 camera chất lượng, tuổi thọ pin cũng tương đương.

Màn hình có tốc độ làm mới 120Hz cũng là một điểm cộng của chiếc smartphone cao cấp này. Người dùng có thể chơi game, xem phim hành động mượt mà hơn rất nhiều. Thêm vào đó, dung lượng pin của máy cũng đủ để sử dụng cả ngày. Và tất nhiên, hiệu năng của chip A16 Bionic sẽ không khiến chủ nhân của chúng thất vọng khi xử lý các tác vụ thông thường.

4. iPhone 14

So với iPhone 14 Pro, sức cạnh tranh của iPhone 14 kém hơn về mọi mặt. Điểm cộng của sản phẩm chính là nhiều phiên bản màu sắc rực rỡ, phù hợp với người dùng muốn thể hiện cá tính, không đòi hỏi quá cao về hiệu suất.

Tiếp đó, chip A15 Bionic dù không "trâu" bằng 2 dòng chip A mới nhất nhưng cũng đủ khoẻ để xử lý các tác vụ thông thường, chơi tốt mọi tựa game và ứng dụng có đồ hoạ phức tạp.

5. iPhone 14 Pro Max

Sau khi iPhone 15 Pro Max được trình làng, iPhone 14 Pro Max ngay lập tức bị thất sủng vì có sự khác biệt đáng kể. Dù vậy, iPhone 14 Pro Max vẫn là một lựa chọn khá "ngon" và tiết kiệm so với bản kế nhiệm, đặc biệt là khi được giảm giá mạnh.

Điện thoại vẫn có tuổi thọ pin đáng nể, hiệu năng top đầu cũng như khả năng chụp ảnh RAW chất lượng, cho phép các nhiếp ảnh gia thoải mái chỉnh sửa. Đồng thời, do cũng được cập nhật lên phiên bản iOS 17 nên máy vẫn được hưởng lợi từ phiên bản hệ điều hành này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]