Ra mắt Moto G9 Plus, mọi thứ đều "siêu to khổng lồ"

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 12:00 PM (GMT+7)

Motorola Moto G9 Plus tầm trung đã chính thức ra mắt với màn hình lớn, pin “khủng” và nhiều camera.

Motorola đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm của mình bằng cách tung ra nhiều mẫu điện thoại thông minh tầm trung hơn trong vài tháng qua, bao gồm cả smartphone có màn hình gập lại và dòng smartphone cao cấp đã được mong đợi từ lâu. Chiếc smartphone tầm trung mới gia nhập “gia đình” Moto G - Moto G9 Plus đã cải thiện đáng kể các thông số kỹ thuật của chiếc G9 mới ra mắt gần đây.

Cũng giống như “người anh em” nhỏ của mình, Moto G9 Plus đã xuất hiện ở Ấn Độ trước khi mở rộng sang lục địa già dưới một cái tên khác. Trên thực tế, sản phẩm có kích thước “khổng lồ” đã có mặt ở Brazil với giá khoảng 420 USD (tương đương 9,73 triệu đồng) nhưng chưa có thông tin nào về việc chúng sẽ có mặt tại Mỹ.

Bốn camera, một camera “đục lỗ”, hai phiên bản màu

Motorola đã chuyển đổi qua lại giữa thiết kế “tai thỏ” và "đục lỗ" cho các thiết bị dòng Moto G trong năm ngoái, và áp dụng phong cách thiết kế “đục lỗ” cho Moto G9 Plus 6,8 inch. Điện thoại mang lại diện mạo cao cấp với viền màn hình mỏng và một “lỗ khuyên” nhỏ nằm ở góc trên cùng bên trái, chứa camera selfie 16MP, khẩu độ f / 2.0.

Ở mặt sau, Moto G9 Plus có thiết lập 4 camera khá ấn tượng cho một chiếc smartphone tầm trung, bao gồm một camera chính 64MP với khẩu độ f / 1.8, một ống kính góc siêu rộng 8 megapixel, một ống kính chụp cận - macro 2MP và cảm biến độ sâu 2MP cũng như đèn flash LED hình “viên thuốc”.

Rõ ràng, hệ thống camera này phức tạp và linh hoạt hơn (ít nhất là trên lý thuyết) so với những gì Moto G8 Plus và G9 mang lại mặc dù trước đây hai thiết bị cũng đi kèm với một ống kính siêu rộng 16MP ấn tượng hơn - thấu kính hình chữ nhật.

Trong khi đó, màn hình 6,8 inch của máy được trang bị độ phân giải FHD +, mang lại mật độ điểm ảnh thấp hơn so với 6,3 inch của G8 Plus 2019. Bù lại, Moto G9 Plus rõ ràng là cao và rộng hơn nhiều so với “người tiền nhiệm” với kích cỡ lần lượt là 170 và 78,1mm cũng như dày hơn và nặng hơn.

Sở hữu 2 tùy chọn màu: vàng hồng và xanh chàm bắt mắt, G9 Plus có lẽ sẽ chỉ có vỏ hoàn toàn bằng nhựa, giống như G8 Plus và G9. Tuy nhiên, thiết kế sang chảnh và tinh tế đã nâng cấp sản phẩm thêm vài phần.

Pin “khủng”, sạc cực nhanh, sức mạnh xử lý đáng nể

Với độ dày lên tới 9,7mm và trọng lượng 223 gram, chiếc smartphone này chứa được viên pin “khổng lồ” - 5.000mAh giống như G9 và G Power năm ngoái. Điểm khác biệt là Moto G9 Plus hỗ trợ công nghệ sạc TurboPower 30W, thăng cấp rất nhiều từ khả năng sạc nhanh 20 và 10W trên hai thiết bị "anh em". Công nghệ sạc này thậm chí còn "đánh bại" khả năng sạc nhanh 25W của Galaxy Note 20 Ultra 5G hiện đại nhất của Samsung với pin 4.500mAh nhỏ hơn.

Tất nhiên, điện thoại Motorola không thể cung cấp sức mạnh hiệu năng bằng chiếc Galaxy Note của Samsung vì Moto G9 Plus chỉ sở hữu chip Snapdragon 730 không hỗ trợ 5G. Tuy nhiên, đây là một bản nâng cấp khá “ngon” từ chip Snapdragon 665 SoC bên trong G8 Plus.

Con chip SD 730 của máy được kết hợp với RAM 4GB và bộ nhớ trong 128 GB duy nhất hiện có ở Brazil. Dự kiến, G9 Plus chắc chắn sẽ có giá dưới 400 USD (khoảng 9,27 triệu đồng) ở Mỹ với cấu hình này, phù hợp với túi tiền của nhiều người dùng phổ thông.

Nguồn: http://danviet.vn/ra-mat-moto-g9-plus-moi-thu-deu-sieu-to-khong-lo-50202012911582897.htm