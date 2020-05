Quên iPhone SE đi, đây mới là chiếc iPhone đáng quan tâm hơn

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 10:14 AM (GMT+7)

iPhone SE Plus được đồn đại của Apple có sớm hay muộn thì sẽ đến thị trường để thu hút thêm người dùng.

iPhone SE 2020 là một chiếc điện thoại tuyệt vời cho mức giá 399 USD (9,35 triệu đồng). Tuy nhiên, mặc dù điện thoại này có giá thân thiện với mọi người nhưng nó không được thiết kế cho tất cả, đặc biệt vì màn hình 4,7 inch tương đối nhỏ. Điều này xảy ra khi so sánh với những chiếc iPhone khổng lồ hơn như iPhone 11 Pro Max 6,7 inch. Vì vậy, nhiều người có thể đặt ra lý do tại sao chiếc iPhone SE lớn hơn có thể sẽ hấp dẫn ra sao.

Mặc dù một nhà phân tích tin rằng Apple sẽ không phát hành iPhone SE Plus cho đến nửa cuối năm 2021 - tức rất lâu sau khi iPhone 12 ra mắt. Đó là một thời gian dài chờ đợi nhưng với tình trạng nền kinh tế hiện nay, Apple sẽ ngu ngốc khi chờ đợi lâu như vậy.

Đây là lý do tại sao iPhone SE Plus có thể là điện thoại tầm trung được Apple tung ra trong thời gian sớm sẽ hút khách.

Có màn hình lớn hơn nhiều

Rất có thể iPhone SE Plus sẽ có màn hình 5,5 inch tương tự iPhone 8 Plus, và khi so sánh giữa iPhone 8 và iPhone 8 Plus, hầu hết ưu tiên iPhone 8 Plus.

Một tấm nền 5,5 inch trên iPhone SE Plus sẽ giúp việc xem video trở nên đắm đuối hơn, giúp việc nhập dữ liệu dễ dàng hơn và cũng đọc được ít hơn. Nếu Apple thực sự đang chờ đợi để ra mắt iPhone SE Plus vào năm tới, hy vọng sản phẩm sẽ mang đến một thiết kế với viền mỏng hơn. Điều này sẽ cho phép điện thoại cung cấp một màn hình gần với 6 inch hơn trong cùng một thiết kế.

Ống kính tele không chỉ để phóng to

Khi nhìn vào iPhone SE, chúng ta phải đến gần đối tượng để chụp chân dung, và đó là vì điện thoại mới thiếu ống kính tele. Có ống kính thứ hai sẽ cho phép người dùng có hiệu ứng nền mờ thông qua phần cứng mà không phải chỉ là phần mềm, và đó là nơi iPhone SE Plus nổi bật. Trong thời đại giãn cách xã hội, người dùng không nên thực sự ở gần đối tượng mình muốn chụp.

Lợi ích khác là zoom quang 2x. Điều này cho phép người dùng đến gần hơn với bất cứ điều gì họ đang chụp. Zoom số trên iPhone SE Plus khá tốt, nhưng thật khó để vượt qua ống kính chuyên dụng thứ hai.

Thời lượng pin dài hơn

Kết quả pin dành cho iPhone SE cho thấy khá tốt. Pin 1.821 mAh bên trong điện thoại chỉ kéo dài trung bình 9 giờ 18 phút. Các thiết bị cầm tay trong danh sách thời lượng pin tốt nhất hiện nay thường rơi vào khoảng 11 giờ hoặc lâu hơn.

Giả sử chiếc iPhone SE Plus có pin có kích thước tương tự iPhone 8 Plus, nó sẽ tăng vọt lên 2.675 mAh. Để so sánh, iPhone 8 đã kéo dài trải nghiệm là khoảng 9 giờ 54 phút, và thấp hơn so với iPhone 8 Plus đạt 11 giờ 16 phút. Vì vậy, độ bền tương tự hy vọng sẽ đến với iPhone SE Plus.

Giá bao nhiêu?

Trước khi Apple ngừng sản xuất iPhone 8 và iPhone 8 Plus, iPhone 8 có giá 449 USD và iPhone 8 Plus là 549 USD. Vì vậy, nếu Apple quyết định phát hành iPhone SE Plus, nó có thể sẽ có giá cao hơn 100 USD so với iPhone SE, tức 499 USD (11,67 triệu đồng) sẽ là mức giá khởi điểm của sản phẩm?

Dĩ nhiên, lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc để nhìn về một điện thoại màn hình lớn giá phải chăng từ Apple ngay bây giờ. Nếu nâng cấp lên iPhone XR trị giá 599 USD (14 triệu đồng), người dùng chỉ nhận được chip A12 Bionic chậm hơn nhưng có màn hình 6,1 inch và Face ID tốt hơn.

Nhận xét chung

iPhone SE Plus vẫn chưa được xác nhận, nhưng dựa trên những tin đồn và rò rỉ thì sản phẩm có thể được Apple sẵn sàng phát hành trong vòng 12 tháng tới. Trong khi Apple không muốn làm hỏng bữa tiệc iPhone 12 vào mùa thu năm nay, chúng ta có thể chờ đợi sản phẩm màn hình lớn của iPhone SE xuất hiện vào đầu năm sau.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/quen-iphone-se-di-day-moi-la-chiec-iphone-dang-quan-tam-hon-1084274...Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/quen-iphone-se-di-day-moi-la-chiec-iphone-dang-quan-tam-hon-1084274.html