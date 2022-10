Những smartphone Android cao cấp và cận cao cấp mạnh nhất thế giới

Bảng xếp hạng cho thị trường quốc tế sẽ khác biệt rõ rệt so với bảng xếp hạng do AnTuTu tổng hợp ở Trung Quốc. So với tháng 8, đã có những thay đổi lớn về xếp hạng khi cựu lãnh đạo Asus ROG Phone 6 tụt xuống vị trí thứ ba, trong khi vị trí thứ nhất và thứ hai thuộc về Asus ROG Phone 6D Ultimate và Asus ROG Phone 6 Pro.

Hoàn chỉnh trong Top 10 smartphone Android mạnh mẽ nhất trên toàn cầu còn lại lần lượt thuộc về Red Magic 7S Pro, Red Magic 7, Vivo X80, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro và Poco F4 GT.

Trong số các mẫu cận cao cấp, có những thay đổi đáng kể vẫn chưa được quan sát thấy. Ba chiếc điện thoại cận cao cấp mạnh mẽ nhất thuộc về Realme GT Neo 3, Poco X4 GT và Redmi K50i. Ngoài ra, AnTuTu cũng công bố danh sách các mẫu smartphone tầm thấp mạnh mẽ nhất hiện nay gồm Nothing Phone 1, iQOO Z5 và Realme GT Master.

Số liệu thống kê được thu thập từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 năm 2022. Xếp hạng AnTuTu sử dụng mức trung bình, không phải điểm cao nhất. Đối với mỗi smartphone, kết quả của ít nhất 1.000 bài kiểm tra đã được tính đến, và các mẫu có ít bài kiểm tra hơn không được đưa vào xếp hạng.

