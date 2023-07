Những “phẩm chất nào” quyết định việc chọn mua smartphone?

Bây giờ, smartphone đang có cảm giác gần giống nhau giữa các sản phẩm, nơi các sự khác biệt không quá lớn. Có quá nhiều lựa chọn đôi khi lại khiến nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc mua sắm. Chính vì vậy, một số yếu tố then chốt thực sự ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm nào của người dùng.

Smartphone ngày nay khá giống nhau giữa các thương hiệu.

Dựa trên các nhận xét từ cộng đồng mạng, hai “phẩm chất” quan trọng quyết định đến lựa chọn của họ khi mua smartphone chính là “Niềm tin” và “LOGO”. Đó là hai phẩm chất sẽ khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền mua nó, bất kể giá bán có thể chênh lệch nhiều. Chúng đánh bại các phẩm chất khác có trên smartphone được liệt kê như phần cứng, phần mềm,…

Giải thích cho lý do lựa chọn này, giới phân tích cho rằng “hầu hết người dùng không quan tâm đến những gì các nhà sản xuất nói mà chỉ quan tâm đến việc nó có dễ sử dụng hay không, những gì mọi người sử dụng và ngân sách họ có đủ không”.

Một số người dùng cho rằng, nếu là người thích sự tự do như máy tính lắp ráp, điều đó không phù hợp với điện thoại di động, bởi lẽ điện thoại không phải là thế giới mà ở đó họ có thể tự do tùy chỉnh các thành phần như với máy tính. Điều này dẫn đến việc họ trao niềm tin cho các nhà sản xuất, nơi các thành phần bên trong đáp ứng được sự mong muốn của họ, đặc biệt là sự an toàn.

"Niềm tin" và "LOGO" chính là cách mà người dùng quan tâm nhiều nhất khi mua smartphone.

Trong khi đó, với một số người dùng cho biết “Niềm tin” là điều rất quan trọng bởi chính điều này quyết định đến việc ưa thích một mẫu smartphone nào và luôn làm quen với nó qua các đời khác nhau. Đó cũng có thể là lý do khiến những sản phẩm như iPhone được ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, một số cũng cho rằng chính “LOGO” cho phép họ thoải mái hơn khi sử dụng, ít nhất là hòa nhập vào các nhóm bạn bè. Rất thú vị khi Apple đang tạo ra một hệ sinh thái khép kín, đặc biệt là cộng đồng người dùng iMessage luôn được phân biệt so với các dịch vụ nhắn tin khác. Nhiều người cho rằng các nhóm bạn bè sẽ xem thường những ai sử dụng tin nhắn văn bản thông thường để gửi tin nhắn cho họ mà không phải là iMessage.

