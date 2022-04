Những chi tiết cần nắm rõ trước khi mua iPhone SE 2022

Thứ Bảy, ngày 02/04/2022 15:00 PM (GMT+7)

Trước khi quyết định đầu tư vào iPhone SE 2022, người dùng nên nắm rõ những thứ về chiếc điện thoại này để đỡ hối tiếc về sau.

Cùng một thiết kế iPhone SE cũ

Điều đầu tiên người dùng nhận thấy về iPhone SE mới là nó trông giống như iPhone SE 2020, dựa trên thân máy iPhone 8. Vì vậy người dùng sẽ không thấy bất kỳ điều gì khác biệt so với tiền nhiệm khi nhìn ngoài. Thay đổi nhỏ duy nhất là màu sắc của nó.

iPhone SE 2022 có các màu Midnight, Starlight và Product Red, về cơ bản hơi khác một chút so với Đen, Trắng và Đỏ của tiền nhiệm nhưng vẫn không đủ để tạo cảm giác cầm trên iPhone hoàn toàn mới.

Một thay đổi lớn mà người dùng không nhận thấy đó là Apple đã thêm lớp phủ Ceramic Shield vào mặt sau và mặt trước của iPhone SE mới, điều này giúp điện thoại bền hơn so với các mẫu trước đó, cho phép nó có thể chống lại một vài cú rơi mà không bị nứt.

Nếu yêu thích Touch ID, người dùng cũng sẽ không thất vọng. Một điều tốt ở sản phẩm chính là đi kèm nút Home lớn tích hợp Touch ID. Tất nhiên, điều này có nghĩa màn hình sẽ không lớn.

Chip nhanh nhất

Thay đổi lớn nhất trên iPhone SE 2022 là bên trong, nơi Apple đã quyết định trang bị cho sản phẩm chip A15 Bionic mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Apple không nói về RAM nhưng sản phẩm cũng đi kèm RAM 4GB lớn hơn so với 3GB trên phiên bản cũ.

Sự kết hợp này khiến sản phẩm trở thành một trong những chiếc iPhone mạnh nhất trên thị trường hiện nay, cho phép người dùng chơi game yêu cầu cao hoặc mở nhiều ứng dụng dễ dàng. Tuy nhiên, pin vẫn là một hạn chế có trên sản phẩm này.

Cùng camera nhưng chất lượng đẹp hơn

Apple tiếp tục “tái sử dụng” hệ thống camera cũ trên iPhone SE mới với các thông số rất giống iPhone SE 2020. Tuy nhiên, nhờ sự trợ giúp của chip A15 Bionic, iPhone SE mới có thể chụp ảnh đẹp hơn bao giờ hết, cho màu sắc tươi sáng hơn và ảnh chi tiết hơn.

Tương tự, iPhone SE mới cũng có sẵn các tính năng độc quyền của iPhone 13 nhờ chip mới, gồm Smart HDR 4 và Photographic Styles. Hơn nữa, người dùng cũng có thể quay video ở định dạng 4K mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Một điều còn thiếu là Night Mode, vì vậy đừng mong đợi chụp được những bức ảnh đẹp nhất vào ban đêm. Tuy nhiên, nhờ chip mới, Apple đã làm cho hệ thống máy ảnh cũ trở nên mới mẻ hơn.

Đừng mong đợi thời lượng pin tốt nhất

Một trong những vấn đề lớn nhất với iPhone SE là thời lượng pin do có thiết kế nhỏ, nơi pin không thể lớn như các thiết bị cao cấp hơn. May mắn là nhờ chip A15 Bionic và các cải tiến bên trong khác, thời lượng pin của sản phẩm vẫn tốt hơn so với tiền nhiệm.

Tất nhiên, người dùng không nên mong đợi iPhone SE 2022 có pin kéo dài cả ngày chỉ với một lần sạc. Giống như bất kỳ thiết bị nào khác, điều này phụ thuộc vào mức độ người dùng sử dụng, nhưng có thể kéo dài đến 9 hoặc 10 giờ như iPhone SE 2020.

5G nhưng không phải mmWave

Apple bổ sung 5G cho iPhone SE mới, điều này giúp người dùng giữ kết nối nhanh hơn và mạnh hơn ở bất kỳ nơi nào có 5G. Tuy nhiên, công nghệ mmWave không có sẵn trên thiết bị này. Việc bật 5G liên tục có thể giảm thời lượng pin, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng tính năng này khi cần thiết.

Như đã nói, 5G là một tính năng rất được hoan nghênh trên iPhone SE mới và trở thành một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn mua iPhone và không cần nâng cấp trong vài năm tới.

Giá cao hơn

Cuối cùng, iPhone SE 2022 sẽ có giá khởi điểm 12,99 triệu đồng cho phiên bản có bộ nhớ trong 64 GB. Chắc chắn đó là mức giá cao hơn so với giá khởi điểm của tiền nhiệm, tuy nhiên mức giá này vẫn là phù hợp cho một số nâng cấp trên sản phẩm.

Vào cuối buổi giới thiệu iPhone SE, tin tức lớn nhất là iPhone giá rẻ đang bắt đầu trở nên đắt hơn, mặc dù nó không quá nhiều. Đây là một chiếc iPhone giá rẻ và khá hợp túi tiền cho hầu hết mọi người. Thêm vào đó, các cải tiến với chip, máy ảnh và hỗ trợ 5G khiến iPhone này trở thành một trong những smartphone tốt nhất hiện có trong tầm giá đó.

