iPhone SE 2022 đang "bán ế"?

Nhà phân tích Ming-chi Kuo nói rằng iPhone SE mới nhất của Apple đang bán ít hơn dự kiến ​​và điều này dẫn đến việc các đơn đặt hàng cho sản phẩm này đang bị thu hẹp.

Ngoại trừ việc bổ sung hỗ trợ 5G, iPhone SE 2022 được coi là một bản cập nhật nhỏ so với phiên bản tiền nhiệm được ra mắt vào năm 2020. Bây giờ có vẻ như sự tương đồng của nó với mô hình tiền nhiệm cũng như tình hình toàn cầu do đại dịch Covid-19 gây ra, cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến nhu cầu dành cho iPhone SE 2022 ít hơn so với mong đợi của Apple.

Dòng tweet của nhà phân tích Ming-chi Kuo dường như dựa trên việc kiểm tra kho hàng tại Apple Store thay vì từ những người trong ngành. Tuy nhiên, một báo cáo khác từ Nikkei Asia khẳng định rằng các nguồn tin giấu tên nói rằng Apple sẽ sản xuất ít hơn 20% lượng iPhone SE trong quý tới.

Điều đó ước tính có nghĩa là có ít hơn 3 triệu chiếc iPhone SE 2022 đã được sản xuất. Trước đây, các nhà phân tích đều ước tính doanh số bán hàng của iPhone SE 2022 trong năm đầu tiên bán ra là 30 triệu chiếc trong năm đầu tiên bán ra.

Ông Ming-chi Kuo đã đặt 30 triệu chiếc vào đầu dự bán của mình, trong nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush cũng đưa ra con số này nhưng cảnh báo rằng mọi thứ cần thận trọng.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là đang giảm sản lượng iPhone 13 vì những thay đổi theo mùa dự kiến, trong khi sản lượng AirPods cũng có thể bị giảm. Mặc dù vậy vẫn chưa có thông tin chi tiết về những mẫu nào bị ảnh hưởng.

