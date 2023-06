Người Nhật muốn mua iPhone bộ nhớ thấp, tránh iPhone 14?

Kết hợp với dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu khác, kể từ năm 2023, thị phần iPhone tại Nhật Bản cũng lần đầu tiên tăng lên hơn 50%. Thống kê cho thấy do các yếu tố như môi trường chung, nền kinh tế và tỷ giá hối đoái của đồng yên, iPhone được bán ở Nhật Bản chủ yếu là dung lượng nhỏ 64 GB hoặc 128 GB, chiếm tỷ lệ cao tới 80% và khác với xu hướng toàn cầu.

Chưa dừng lại ở đó, người tiêu dùng cũng không sẵn sàng mua dòng iPhone 14 mới nhất mà thích mua các mẫu cũ hơn và iPhone SE. Ở phần còn lại của thế giới, iPhone 256 GB là xu hướng chủ đạo.

Trong quý đầu tiên của năm 2023, doanh số điện thoại di động và điện thoại thông minh truyền thống tại Nhật Bản đã giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 7,75 triệu chiếc, với 7,59 triệu chiếc smartphone đã được xuất xưởng. Về hệ điều hành, iOS giảm 13,1% so với cùng kỳ, xuống còn 4,17 triệu chiếc, còn các mẫu chạy hệ điều hành Android giảm 33,6% so với cùng kỳ, xuống còn 3,42 triệu chiếc. Báo cáo cũng cho biết áp lực tồn kho của điện thoại Android tại Nhật Bản là rất cao.

Xét về thương hiệu, Apple đứng đầu với 53,8% thị phần, Sharp đứng thứ hai với 12,9%, FCNT đứng thứ ba với 8,1%, Kyocera đứng thứ tư với 7,5% và Samsung đứng thứ ba với 5,9%.

IDC cho biết xét đến thị trường tương đối mạnh vào năm 2022 và cơ sở người dùng lớn, hoạt động của thị trường smartphone năm nay sẽ không đến nỗi tệ. Nhưng do hầu hết các model bán ra đều là model dung lượng nhỏ hoặc cấu hình thấp nên nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà sản xuất điện thoại. Tóm lại, thị trường smartphone của Nhật Bản là duy nhất và rất khác so với xu hướng ở các nơi khác trên thế giới.

