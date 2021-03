Người dùng phổ thông nên chọn TV OLED hay TV QLED?

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 09:00 AM (GMT+7)

TV QLED của Samsung và TV OLED của LG có vẻ giống nhau, nhưng sự khác biệt giữa chúng là khá lớn.

Vào năm 2021, dòng Smart TV vẫn khiến người mua mới bối rối hơn bao giờ hết. Có một loạt các công nghệ màn hình TV mới, một loạt các tính năng kỹ thuật - 8K, HDR, Ultra HD 4K, 120Hz và HDMI 2.1 và nhiều thương hiệu quen thuộc cạnh tranh. Hai trong số những công ty lớn nhất, Samsung và LG, sử dụng những thuật ngữ rất giống nhau để mô tả những chiếc TV tốt nhất: QLED của Samsung và OLED của LG.

Trong vài năm gần đây, Samsung, nhà sản xuất TV phổ biến nhất trên thế giới, đã xây dựng thương hiệu TV của mình là "QLED". Dòng QLED 2021 của hãng rất lớn, với các mẫu Neo QLED ở độ phân giải 4K và 8K,... Trong khi đó, TV OLED 2021 của LG bao gồm sáu dòng, từ A1 giá phải chăng đến chiếc Z1 8K đắt tiền.

Vậy thương hiệu nào tốt hơn? Trong các bài đánh giá so sánh về chất lượng hình ảnh, OLED luôn “đánh bại” QLED.

TV QLED chỉ là một TV LCD với các chấm lượng tử

● OLED là viết tắt của "diode phát sáng hữu cơ."

● QLED (theo Samsung) là viết tắt của "TV LED chấm lượng tử."

● OLED là một công nghệ cơ bản khác với LCD, dòng TV phổ biến hiện nay.

● QLED là một biến thể của LED LCD, thêm một màng chấm lượng tử vào màn hình LCD.

Tóm lại, màn hình QLED gần với màn hình LCD, không thể sánh với OLED.

Dưới đây là những giải thích mang tính kỹ thuật.

Chấm lượng tử là những phân tử cực nhỏ, khi bị ánh sáng chiếu vào sẽ phát ra ánh sáng có màu khác nhau. Trong TV QLED, các chấm được chứa trong một bộ phim và ánh sáng chiếu vào chúng được cung cấp bởi đèn nền LED. Sau đó, ánh sáng đó sẽ truyền qua một vài lớp khác bên trong TV, bao gồm cả lớp tinh thể lỏng (LCD), để tạo ra hình ảnh.

Samsung đã sử dụng chấm lượng tử để nâng cấp TV LCD của mình từ năm 2015 và ra mắt thương hiệu TV QLED vào năm 2017. Samsung cho biết những chấm lượng tử đó đã phát triển theo thời gian - ví dụ như màu sắc và hiệu suất ánh sáng đã được cải thiện.

TV OLED hoàn toàn không phải là TV LCD

LCD là công nghệ chiếm ưu thế trong TV màn hình phẳng và đã có từ lâu đời. Công nghệ này rẻ hơn so với OLED, đặc biệt là ở kích thước lớn hơn và nhiều nhà sản xuất áp dụng trên toàn thế giới, bao gồm cả LG.

OLED khác biệt vì không sử dụng đèn nền LED để tạo ra ánh sáng. Thay vào đó, ánh sáng được tạo ra bởi hàng triệu subpixel OLED riêng lẻ. Bản thân các điểm ảnh - những chấm nhỏ tạo nên hình ảnh - phát ra ánh sáng, đó là lý do tại sao nó được gọi là công nghệ hiển thị "phát xạ". Sự khác biệt đó dẫn đến tất cả các loại hiệu ứng chất lượng hình ảnh, một số có lợi cho LCD (và QLED), nhưng hầu hết đều có lợi cho OLED.

QLED so với OLED: So sánh chất lượng hình ảnh

Chất lượng hình ảnh TV QLED thay đổi nhiều hơn so với OLED. Samsung và TCL đều có nhiều dòng QLED và dòng đắt nhất hoạt động tốt hơn nhiều so với dòng rẻ hơn. Điều đó chủ yếu là do những cải tiến lớn nhất về chất lượng hình ảnh.

Trong khi đó, mọi TV OLED đều có chất lượng hình ảnh rất giống nhau - tất cả đều đạt điểm 10/10 về chất lượng hình ảnh trong các bài kiểm tra. Có một số khác biệt giữa các TV OLED khác nhau nhưng chúng gần như không đáng kể. Vào năm 2021, LG và Sony sẽ bán những chiếc TV OLED đầu tiên có thể hoạt động tốt hơn đáng kể, nhờ độ sáng cao hơn.

OLED có độ tương phản và màu đen tốt hơn. TV OLED có thể tắt hoàn toàn các điểm ảnh không sử dụng, cho độ tương phản vô hạn theo đúng nghĩa đen. TV QLED / LCD, ngay cả những TV tốt nhất vẫn chưa làm được điều này.

TV QLED và LCD có thể sáng hơn bất kỳ mẫu TV OLED nào, đây là một lợi thế đặc biệt trong các phòng sáng và có nội dung HDR. Tuy nhiên, trong các thử nghiệm, TV OLED vẫn có thể nhận được nhiều ánh sáng và độ tương phản vượt trội, cho phép chúng mang lại hình ảnh HDR tổng thể tốt hơn bất kỳ TV QLED / LCD nào.

OLED có độ đồng nhất và góc nhìn tốt hơn. Với màn hình LCD, các khu vực khác nhau của màn hình có thể luôn sáng hơn các khu vực khác và cấu trúc đèn nền cũng có thể được nhìn thấy trong một số nội dung. Ngay cả những màn hình LCD tốt nhất cũng bị mờ, mất độ tương phản và bị biến màu khi nhìn từ các chỗ ngồi khác với vị trí ngọt ngay trước màn hình. TV OLED có màn hình gần như đồng nhất hoàn hảo và duy trì độ trung thực từ tất cả các góc, trừ những góc khuất nhất.

Độ phân giải, màu sắc, xử lý video và các yếu tố chất lượng hình ảnh khác về cơ bản là giống nhau. Hầu hết QLED và OLED đều có cùng độ phân giải và 4K, và cả hai đều có thể đạt được độ phân giải 8K. Cả hai công nghệ đều không có lợi thế vốn có chính trong các lĩnh vực xử lý màu hoặc video.

QLED nhiều kích cỡ (và rẻ hơn)

Chỉ có năm kích thước TV OLED trên thị trường hiện nay: 48-, 55-, 65-, 77- và 88 inch, phiên bản 83 inch sẽ được bán vào cuối năm 2021. Trong khi đó, TV QLED có các kích thước 32, 43 -, 49-, 55-, 65-, 75-, 82-, 85- và 98 inch.

Có thể nói, một lợi thế lớn mà QLED và LCD có so với OLED là giá bán của kích thước chính trên 65 inch. Ti vi cỡ lớn là phân khúc phát triển nhanh nhất trên thị trường và không có dấu hiệu chậm lại. OLED 77 inch của LG đắt hơn đáng kể so với hầu hết các TV QLED 75 inch và ở kích thước lớn hơn, sự khác biệt thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Còn về màn hình OLED thì sao?

Hiện tượng Burn-in xảy ra khi một phần hình ảnh bị ám trên màn hình. Tất cả các màn hình OLED đều có thể burn-in và chúng dễ bị ảnh hưởng hơn so với màn hình LCD và QLED.

Triển vọng tương lai nào cho TV OLED so với QLED?

Sau khi so sánh, màn hình OLED có nhiều ưu điểm hơn. Người dùng nên mua dòng Smart TV OLED.

Còn tương lai thì sao? Samsung thực sự đang làm việc trên một chiếc TV OLED của riêng mình để tạo ra công nghệ "màn hình QD" - về cơ bản là OLED với công nghệ chấm lượng tử mới.

Và sau đó là MicroLED. Đây cũng là công nghệ được Samsung dẫn đầu, hiện đang được bán cho giới siêu giàu. Công nghệ này sử dụng hàng triệu đèn LED cực nhỏ làm pixel. MicroLED có tiềm năng cho mức độ đen hoàn hảo tương tự như OLED, không có nguy cơ cháy sáng. Nó có thể cung cấp độ sáng cao hơn bất kỳ công nghệ hiển thị hiện tại nào, màu sắc tuyệt vời với gam màu rộng.

