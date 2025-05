Bông hồng lai được nhắc tới nhiều nhất ở Em xinh

Thế mạnh của Đào Tử A1J là tư duy âm nhạc hiện đại. Cô làm tốt ở các thể loại House, Rn'B, pha trộn Rap/hip hop.

Đào Tử A1J hát và rap linh hoạt. Đặc biệt, khả năng rap của giọng ca sinh năm 1999 gây ấn tượng ở chuyển flow và đi giai điệu.

Chất giọng hiện đại, khả năng sáng tác và những kỹ năng tiềm ẩn biến Đào Tử A1J thành ẩn số của Em xinh say hi. Bên cạnh đó, sự linh hoạt khi hát tiếng Việt - Đài của Đào Tử A1J là một trong những yếu tố để nữ rapper tạo ra các phân đoạn có điểm nhấn khi tham gia game show.

Khi Em xinh say hi công bố danh sách 30 nghệ sĩ tham gia game show, Đào Tử A1J nằm trong nhóm được khán giả quan tâm đặc biệt. Các sản phẩm âm nhạc đã phát hành của Đào Tử A1J tăng lượt nghe đột biến trong những ngày qua. "Bóng hồng lai" chính là điểm nhấn để Đào Tử A1J tạm thời bứt lên trong những tân binh ít tên tuổi ở game show.

Sau Đào Tử A1J, khán giả tiếp tục "truy lùng" thông tin của Ánh Sáng AZA, tân binh khác được chờ đợi ở "Em xinh". Ánh Sáng AZA sinh năm 1999, từng tham gia show sống còn "Chuang Asia - Sáng tạo danh châu Á".

Trước khi tham gia "Em xinh", Ánh Sáng AZA là thành viên của nhóm nhạc đông người nhất Việt Nam - SG048. Dự án SG048 đã thất bại, Ánh Sáng AZA rời nhóm và chưa có nhiều hoạt động nổi bật trên thị trường. Gia nhập trong hàng ngũ "Em xinh" là cơ hội nhanh nhất để nữ ca sĩ khẳng định vị thế.

Dàn tân binh được chú ý ở game show còn có LyHan, sinh năm 1999, đã phát hành một số sản phẩm nhưng chưa thu hút lượng người nghe quá nhiều.

Tiếp theo là Lamoon, hiện tượng mới của nhạc Việt sau ca khúc Mặt trời trong bóng tối.

Nhà sản xuất Em xinh say hi đã trao cơ hội cho một loạt tên tuổi mới của thị trường. Xếp trên nhóm tân binh là những nghệ sĩ đã khẳng định tài năng, nhưng cần bệ phóng nổi tiếng như Muộii, Danmy, Chi Xê, Hoàng Duyên, Mỹ Mỹ. Từ thành công của Dương Domic ở Anh trai say hi, Em xinh say hi có cơ sở để tiếp tục hành trình "mài ngọc thô".