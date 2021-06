Màn hình 120Hz tuyệt đỉnh của iPhone 13 Pro đang được Samsung sản xuất

Thứ Ba, ngày 01/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất, Samsung đã bắt đầu sản xuất màn hình 120Hz của iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Cụ thể, báo cáo từ phía The Elec cho hay, Samsung và LG đã bắt đầu sản xuất màn hình OLED cho dòng iPhone 13 năm nay. Giống như năm ngoái, "gia đình" iPhone 2021 sẽ có 4 phiên bản: iPhone 13 mini (màn hình 5,4 inch), iPhone 13 (màn hình 6,1 inch), iPhone 13 Pro (màn hình 6,1 inch) và iPhone 13 Pro Max (màn hình 6,7 inch).

Samsung đang sản xuất màn hình ProMotion 120Hz

Có không ít nguồn tin khẳng định, Samsung đang sản xuất màn hình oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO) với tốc độ làm mới 120Hz cho iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Màn hình iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max năm nay sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Ban đầu, Apple được cho là đã lên kế hoạch đưa tốc độ làm mới cao vào màn hình của dòng iPhone 12 nhưng đã dừng lại vì màn hình 120Hz cùng với kết nối 5G sẽ làm hao pin quá nhanh. Với màn hình LTPO, điều này sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Thực tế, Samsung đã sử dụng màn hình LTPO kể từ Galaxy Note 20 Ultra năm ngoái. Dòng Galaxy S21 thậm chí còn có công nghệ hiệu quả hơn. LTPO cho phép màn hình tự động thay đổi tốc độ làm mới tùy theo nội dung được hiển thị và điều này giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng.

Theo báo cáo, màn hình OLED của iPhone 13 Pro sẽ tiết kiệm năng lượng hơn tới 20% so với mẫu iPhone hiện tại. Cùng với đó, màn hình LTPO sẽ mang tính năng Luôn bật - Always On Display cho iPhone. Apple được cho là sẽ có cách tiếp cận tương tự như các nhà sản xuất Android. Thời gian và dung lượng pin sẽ luôn hiển thị và thông báo sẽ được hiển thị tạm thời khi được gửi đến.

LG sẽ sản xuất màn hình 60Hz cho iPhone 13 mini và iPhone 13

LG được cho là đang làm việc trên màn hình silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPS) bình thường cho iPhone 13 mini và iPhone 13. Những chiếc iPhone này ​​sẽ không hỗ trợ tốc độ làm mới cao, vẫn duy trì ở 60Hz. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, việc sản xuất màn hình OLED cho dòng iPhone 13 đã bắt đầu sớm hơn một tháng so với năm ngoái, một dấu hiệu cho thấy lịch trình ra mắt vào tháng 9 đang quay trở lại.

Ảnh concept iPhone 13 và iPhone 13 Pro.

Ước tính, Samsung sẽ sản xuất 80 triệu đơn vị màn hình cho dòng iPhone 13 và LG dự kiến cung cấp 30 triệu màn hình. Theo một nguồn tin khác, BOE cũng sẽ là một phần trong chuỗi cung ứng của iPhone 13 dù không được đề cập trong báo cáo của The Elec lần này.

iPhone 13: chip A15 Bionic, ROM lên đến 1TB, pin lớn hơn và camera cải tiến

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, cả 4 phiên bản iPhone 13 mới sẽ đi kèm với pin lớn hơn. Theo một báo cáo gần đây, chip A15 Bionic - cung cấp sức mạnh cho dòng iPhone 13 đã được đưa vào sản xuất. Con chip này sẽ tiết kiệm năng lượng hơn một chút so với A14 SoC trong iPhone 12, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Các phiên bản màu dự kiến của iPhone 13.

Loạt iPhone 2021 cũng được đồn đoán có camera tốt hơn. Cụ thể, chúng sẽ có các cảm biến lớn hơn với ống kính mới và công nghệ OIS (ổn định hình ảnh quang học) dịch chuyển cảm biến.

Đáng chú ý, “gia đình” iPhone 13 được cho là có thiết kế thay đổi một chút với “tai thỏ” nhỏ hơn và Touch ID tích hợp trong màn hình. Face ID sẽ chưa được loại bỏ ngay nhưng Apple rõ ràng sẽ sử dụng chip VCSEL nhỏ hơn để giảm kích thước của hệ thống quét khuôn mặt.

Các tin đồn cũng hé lộ các tùy chọn màu sắc mới của iPhone 13 và bộ nhớ trong lên đến 1TB của dòng iPhone Pro. Với tất cả những dự đoán trên, loạt iPhone 13 sẽ là những điện thoại thông minh tốt nhất năm 2021.

