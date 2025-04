Giá iPhone 13 tháng 4/2025: Rẻ nhất 11,69 triệu đồng

Ghi nhận vào ngày 6/4 tại nhiều nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, iPhone 13 series hiện còn khá ít lựa chọn, chỉ còn các mẫu iPhone 13 thường 128GB và 512GB. Riêng iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đã vắng bóng trên các kệ hàng.

iPhone 13 vẫn còn máy mới 100% tại Việt Nam nhưng là hàng hiếm.

Với các mẫu còn hàng, iPhone 13 có giá khá khác biệt giữa các nhà bán lẻ ủy quyền lớn của Apple (AAR). Cụ thể, iPhone 13 128GB có giá cao nhất là 12,99 triệu đồng tại FPT Shop, giữ nguyên so với tháng trước.

Tại Thế Giới Di Động (TGDĐ), hệ thống này còn hàng với iPhone 13 128GB, giá 11,99 triệu đồng. Cũng tại TGDĐ, iPhone 13 256GB đã hết hàng, trong khi phiên bản 512GB có giá 21,99 triệu đồng.

Ở một hệ thống lớn khác là CellphoneS, iPhone 13 128GB vừa giảm thêm so với tháng trước, hiện đang là 12,69 triệu đồng, giảm 100.000 đồng so với tháng trước. Như vậy, so ba hệ thống lớn nói trên ở thời điểm hiện tại, giá iPhone 13 128GB tại CellphoneS đang cạnh tranh hơn cả, giúp iFan tiết kiệm một phần chi phí cho dán màn hình hay ốp lưng.

Về sản phẩm, iPhone 13 sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,1- inches với độ phân giải 1.170 x 2.532 pixels. Máy được trang bị vi xử lý A15 Bionic, hệ thống camera kép 12MP gồm camera chính và camera góc siêu rộng, pin dung lượng 3.240mAh.

Bảng giá tham khảo iPhone 13 series đầu tháng 4/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS iPhone 13 128GB 11,99 11,99 11,69 256GB - - - 512GB 21,99 - -

* Giá tham khảo ngày 6/4/2025.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể thay đổi và khác với các AAR khác.