Lộ điểm hiệu năng đầu tiên của Galaxy S20+

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 10:00 AM (GMT+7)

Giờ đây, điểm chuẩn hiệu năng của Galaxy S20 chạy chip Snapdragon 865 và Exynos 990 đã bị lộ diện.

Năm nay, dòng Galaxy S20 sẽ được trang bị chip Snapdragon 865 cao cấp. Qualcomm cho hay Snapdragon 865 được sản xuất bởi quy trình 7nm thế hệ thứ hai của TSMC, cũng chính là công nghệ được Apple sử dụng để đưa 8,6 tỷ bóng bán dẫn trong chip A13 trong loạt iPhone 11.

Ảnh concept Galaxy S20.

Exynos 990 sẽ cung cấp sức mạnh cho các mẫu Galaxy S20 toàn cầu đã tích hợp modem 5G của Samsung trong khi đối với Snapdragon 865, modem X55 là một thực thể riêng biệt để các nhà sản xuất có thể dễ dàng kết nối với kết nối 5G phức tạp.

Do đó, giới công nghệ sẽ phải chứng kiến ​​một cuộc cạnh tranh thực sự trong thế giới chip di động trong năm nay vì các dòng chip Exynos 990 và Snapdragon 865 của Samsung sẽ được thực hiện tại các cơ sở sản xuất đúc riêng biệt nhưng trên cùng quy trình 7nm thế hệ thứ hai. Snapdragon 855 trong Galaxy S10 dành cho Mỹ được sản xuất trên quy trình 7nm thế hệ đầu tiên trong khi Exynos 9820 cho các phiên bản toàn cầu là trên 8nm.

Bảng so sánh chip Snapdragon 865, Snapdragon 855+ so với Exynos 990 và chip A13.

So với Snapdragon 855, Qualcomm hứa hẹn Snapdragon 865 sẽ tăng hiệu suất lên tới 25% với cùng tốc độ xung nhịp và do đó, Galaxy S20 sẽ có một chip nhanh hơn nhiều so với các chip Android nhanh nhất vào lúc này, đi cùng mức tăng hệ thống đồ họa tương ứng. Ngoài ra, dòng Galaxy S năm nay còn được bổ sung các tính năng gây hao pin như đa chế độ 5G, hỗ trợ camera độ phân giải cao hoặc tốc độ làm mới màn hình lên đến 144Hz.

Điểm chuẩn của Galaxy S20 + với Snapdragon 865

Nguồn tin Droidshout mới đây đã để lộ điểm chuẩn đầu tiên của phiên bản Galaxy S20 + tại FCC và đã so sánh nhanh với Galaxy S10 tương đương chạy trên Android 10.

Dễ thấy, Snapdargon 865 trong Galaxy S20 + đạt điểm cao hơn một chút với cùng tốc độ xung nhịp. Theo nguồn tin, Galaxy S20 + được liệt kê là có RAM 12 GB ở bản chuẩn. Mặc dù mức tăng hiệu suất 25% không quá lớn nhưng điểm cộng lớn chính là các tính năng đi kèm và đặc biệt là modem kết nối 5G.

Điểm hiệu năng của Galaxy S10+ chạy Snapdragon 855 và Galaxy S20+ chạy chip Snapdragon 865.

Chỉ dựa trên thông số kỹ thuật của Snapdragon 865 và Exynos 990, có thể suy luận rằng, Galaxy S20 thực sự sẽ trang bị camera 108MP, có bộ nhớ DDR5 nhanh và tốc độ làm mới màn hình 120Hz.

Hơn nữa, dòng Galaxy S của Samsung sẽ có khả năng quay video 8K mượt mà và tốc độ tải xuống lên tới 7.5Gbps trên các tần số 5G cực cao mmWave. Tất cả các thông số kỹ thuật này thậm chí còn chưa có trên máy tính xách tay cao cấp và nghe có vẻ khá điên rồ khi hiện diện trong điện thoại nhưng rất có thể trở thành hiện thực vào tháng 3 tới.

