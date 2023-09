Khi nào iPhone 15 Pro Max xịn sò nhất được “lên kệ”?

Không chỉ các iFan, hàng triệu người hâm mộ công nghệ đang hào hứng với sự kiện "Wonderlust" của Apple. Công chúng chỉ còn phải đợi một tuần nữa để chứng kiến màn ra mắt chính thức của dòng iPhone 15.

Ảnh concept iPhone 15 Pro Max.

Hiện tại, vẫn chưa rõ chiếc iPhone cao cấp nhất sẽ được gọi tên là iPhone 15 Pro Max hay iPhone 15 Ultra. Tuy nhiên, dù là tên gọi nào, khả năng cao là chúng sẽ được bán ra muộn hơn so với những “người anh em” nhỏ hơn và có giá thấp hơn của mình.

Khi nào iPhone 15 Pro Max được bán ra?

Theo tài khoản X (Twitter) Revegnus, vấn đề "nghiêm trọng" của Sony có thể buộc Apple phải trì hoãn iPhone 15 Pro Max "tối đa khoảng 4 tuần". Điều đó có liên quan đến kế hoạch sản xuất và triển khai ban đầu của công ty.

Trước đó, vào năm 2021, bộ tứ iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đều được giao hàng vào cùng ngày 24/9 sau khi chính thức ra mắt vào ngày 14/9.

Concept iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Pro.

Lý tưởng nhất là năm nay “Nhà Táo” sẽ cùng tung ra thị trường “gia đình” iPhone 15 vào ngày 22/9 sau sự kiện ra mắt chính thức vào thứ Ba tới.

Vào năm ngoái, iPhone 14 Plus được công bố cùng với iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vào ngày 7/9 nhưng lại được bán ra sau đó một tháng.

Nếu thực sự bị trì hoãn thời gian bán ra "lên tới" 4 tuần, iPhone 15 Pro Max có thể đến tay những người sở hữu đầu tiên vào ngày 13/10 sau khi đặt hàng trước vào ngày 15/9. Trong khi đó, bộ ba iPhone 15, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro sẽ được “lên kệ” trước - vào ngày 22/9.

Mặc dù không được bán ra vào thời gian biểu lý tưởng nhưng việc trì hoãn sẽ không ảnh hưởng tới triển vọng của iPhone 15 Pro Max. iFan sẽ vẫn kịp sở hữu chúng trước dịp Lễ tạ ơn và trước lễ Giáng sinh.

Nguyên nhân là gì?

Lý do dẫn đến sự chậm trễ này là vì cảm biến chụp ảnh trên iPhone 15 Pro Max do Sony sản xuất có "quy trình cao cấp hơn" so với camera trên iPhone 14 Pro Max năm ngoái.

Khi Sony nhanh chóng xử lý được "các vấn đề về năng suất" của thành phần này, iPhone 15 Pro Max sẽ là một bản nâng cấp nhiếp ảnh cực ấn tượng so với phiên bản tiền nhiệm.

Chưa hết, theo các tin đồn, chiếc iPhone 2023 tiên tiến nhất của Apple sẽ mang đến một ống kính tiềm vọng hoàn toàn mới với chức năng zoom quang lên tới 6x.

Các phiên bản màu dự kiến của cặp iPhone 15 Pro.

Những nâng cấp và cải tiến khác có trên iPhone 15 Pro Max sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với iPhone 14 Pro Max dự kiến bao gồm: chip “trâu” hơn, pin lớn hơn (một chút), RAM nhiều hơn, nút "Hành động" có thể lập trình mới và cổng USB Type-C, khung titan.

Đổi lại, giá bán của chiếc smartphone cao cấp này sẽ đắt hơn, có thể lên tới 1799 USD (tương đương 43,3 triệu đồng). Do đó, iFan sẽ phải chi mạnh tay hơn và chờ lâu hơn nếu muốn sở hữu iPhone 15 Pro Max.

