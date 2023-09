Tại sao việc sản xuất iPhone 15 lại trở nên phức tạp?

Sản xuất iPhone mới mỗi năm là một công việc lớn. Về mặt logic, đây là smartphone bán chạy nhất mỗi năm với hàng chục triệu chiếc, do đó nó phải được sản xuất hàng loạt để phân phối trên toàn thế giới gần như đồng thời. Điều này liên quan đến việc tổ chức sản xuất cho từng nhà thầu phụ để có thể lắp ráp tất cả các bộ phận đúng thời hạn và tạo ra iPhone mới. Cũng chính nhờ khả năng làm chủ chuỗi cung ứng mà Tim Cook giữ vai trò CEO của Apple suốt hơn 10 năm nay.

Với trường hợp của iPhone 15, có vẻ như Apple đã gặp phải một số khó khăn. Không có gì phải lo lắng hoàn toàn về việc phát hành iPhone mới, nhưng hậu trường vẫn rất thú vị để tìm hiểu. Một lần nữa, báo cáo từ Ming-chi Kuo, một chuyên gia quan sát chuỗi cung ứng, cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng này.

Để đảm bảo ra mắt vào tháng 9, việc sản xuất hàng loạt iPhone thường bắt đầu không muộn hơn tháng 6. Đây cũng chính là nguyên nhân giải thích cho số lượng rò rỉ liên quan đến đặc điểm của iPhone mới trong mùa hè.

Trong báo cáo của mình, ông Kuo cho rằng thiết kế của iPhone 15 Pro với khung titan hóa ra rất phức tạp. Việc sử dụng vật liệu này sẽ giúp giảm trọng lượng của iPhone 15 Pro đồng thời tăng khả năng chống chịu của nó về mặt lý thuyết. Nhưng việc sản xuất hàng loạt khung máy này rất khó khăn, và việc tạo hình theo smartphone của nó cũng không hề dễ dàng. Và khi Apple thay đổi thiết kế vào phút cuối càng khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Sự thay đổi thiết kế này nằm ở phím cơ học trên iPhone 15. Ông Kuo cho biết, đây thực sự là dự án mà Apple đưa ra đối với thiết kế iPhone 15 Pro cho đến quý 2 năm nay, tức là đến những ngày cuối cùng trước khi việc sản xuất hàng loạt bắt đầu. Khi Apple từ bỏ dự án, thiết kế khung titan cho iPhone 15 Pro phải được điều chỉnh lại.

Chưa dừng lại ở đó, Apple phải đối mặt với những thách thức khác liên quan đến vấn đề sản xuất pin và màn hình OLED nói riêng. Theo ông Kuo, những vấn đề này đã được giải quyết nhờ hiệu quả sản xuất được cải thiện và số lượng nhà cung cấp tăng lên.

Ngoài ra, Apple vẫn phải lựa chọn ưu tiên cho việc sản xuất 4 mẫu mới dự kiến, gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (hoặc Ultra). Khi các mẫu iPhone 15 Pro phải dời lịch sản xuất hàng loạt muộn hơn do thay đổi trong thiết kế nút đã khiến việc sản xuất iPhone 15 Pro Max chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, khiến lượng hàng có sẵn của sản phẩm này trong những ngày đầu ra mắt bị hạn chế.

Được biết, iPhone 15 dự kiến ra mắt tại sự kiện do Apple tổ chức vào lúc 0 giờ ngày 13/9 theo giờ Việt Nam. Ngoài sản phẩm này còn có Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]