iPhone SE 2020 liệu có thể ngồi chung mâm với iPhone 11 Pro?

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 09:00 AM (GMT+7)

iPhone 11 Pro mạnh mẽ nhờ ba camera sau, thời lượng pin xài cả ngày và màn hình OLED độ phân giải cao.

Nhưng giá bán khởi điểm của sản phẩm lên đến 20,9 triệu đồng khá cao khi so sánh với nhiều mẫu iPhone mới hiện có, bao gồm iPhone SE 10,99 triệu đồng. Nếu xét đến iPhone hàng đầu, nhiều người có thể tưởng rằng một chiếc iPhone SE 10,99 triệu đồng sẽ không có chỗ đứng. Nhưng thực tế chúng ta đã sai khi sự chênh lệch 10 triệu đồng không có nghĩa sản phẩm giá rẻ hơn tỏ ra kém cạnh.

Hãy nhìn vào iPhone SE 2020. Nó có thể trông giống như một chiếc iPhone cũ về vẻ ngoài nhưng đừng để bị lừa. Kết hợp với chip A13 Bionic như iPhone 11 và 11 Pro, sản phẩm cung cấp hiệu năng tuyệt vời và một máy ảnh đáng giá so với tầm giá. Pin không tồn tại lâu như điện thoại đắt tiền hơn nhưng Apple đã thực hiện một số đánh đổi để giữ giá thấp.

Với bộ khung bằng thép không gỉ bóng bẩy, thời lượng pin tuyệt vời và màn hình OLED độ phân giải cao khiến iPhone 11 Pro thực sự cảm thấy xứng đáng với nhãn hiệu Pro. Đây là chiếc iPhone mạnh mẽ nhất mà người dùng có thể mua với ba camera phía sau giúp người dùng chuyển đổi linh hoạt từ siêu rộng cho đến tele. Ngoài ra còn có tùy chọn tăng kích thước màn hình từ 5,8 inch lên 6,5 inch nếu người dùng chọn iPhone 11 Pro Max, và người dùng cũng có tùy chọn bộ nhớ trong 512 GB lớn nhất, điều mà iPhone SE chỉ dừng lại ở mức 256 GB.

iPhone SE nhỏ gọn nhất, trong khi 11 Pro cực kỳ bền

Với màn hình 4,7 inch, iPhone SE có chung thiết kế với iPhone 8. Điều đó có nghĩa nút Home đã trở lại. Còn iPhone 11 Pro có màn hình 5,8 inch không có nút Home.

iPhone SE sử dụng khung nhôm, trong khi iPhone 11 Pro được làm bằng thép không gỉ. Tất cả điện thoại đều được phủ kính tùy chỉnh ở mặt trước và sau do Corning sản xuất, trong đó iPhone 11 Pro được Apple tuyên bố là có mặt kính bền nhất. Quá trình sử dụng cho thấy iPhone 11 Pro đã bị đánh rơi vô số lần trong 6 tháng qua và nó không chịu bất kỳ thiệt hại nào đáng kể. Mặc dù vậy, tốt nhất bạn nên sắm cho nó một chiếc ốp lưng để an toàn vì không phải cú va đập nào đều tạo ra như nhau cả. Thời gian thử nghiệm độ bền trên iPhone SE chưa có nhưng có khả năng nó sẽ tương tự như iPhone 8 do thiết kế tương tự, nơi iPhone 8 bị vỡ màn hình khi rơi từ độ cao khoảng 1,5 mét.

Cả hai điện thoại đều có thể chống nước, mặc dù hơi khác nhau chút khi iPhone SE có IP67 để ngâm sâu tối đa 1 mét trong 30 phút, còn iPhone 11 Pro đạt IP68 cho phép ngâm tối đa 4 mét trong 30 phút. Nhưng qua thử nghiệm thấy rằng iPhone 11 Pro sống dưới mức sâu hơn nhiều so với tuyên bố của Apple, và sẽ không ngạc nhiên nếu điều tương tự xảy ra với iPhone SE. Cần nhớ là bất kỳ thiệt hại về nước sẽ không được bảo hành cho cả hai điện thoại, vì vậy đừng dại mà thử nghiệm giới hạn của điện thoại như đã nêu.

Màn hình iPhone 11 Pro tuyệt đẹp

iPhone SE có màn hình LCD Retina Liquid, trong khi iPhone 11 Pro có màn hình OLED Super Retina XDR. Không bất ngờ khi màn hình iPhone 11 Pro đẹp hơn nhiều nhờ tỷ lệ tương phản 2.000.000:1 và hỗ trợ HDR. Công nghệ OLED của nó có thể tạo ra mức độ màu đen sâu hơn so với LCD trên iPhone SE.

Trong thực tế, mọi người sẽ không thất vọng khi sử dụng iPhone SE khi màu sắc chính xác và màn hình dễ đọc dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng nếu xem một bộ phim thì iPhone 11 Pro đẹp hơn nhờ màn hình lớn.

Thích cảm biến vân tay hay nhận dạng khuôn mặt?

Sau khi sử dụng iPhone SE mới được vài tuần, việc sử dụng dấu vân tay để mở khóa điện thoại vẫn có cảm giác tốt hơn nhiều. Mặc dù Face ID là tốt nhưng có những hạn chế nhất định khi so sánh với Touch ID trong rất nhiều tình huống. Thức dậy mở khóa trong mái tóc bù xù, mồm ngáp lên ngáp xuống sẽ khiến Face ID phải ngao ngán. Còn với vân tay ư, chạm vào là nó luôn hoạt động với độ nhạy khá cao.

Trên iPhone SE, bạn sẽ hy sinh kích thước màn hình để chứa nút Home, nhưng điều đó chẳng phiền hà gì cả.

Ba camera sau của iPhone 11 Pro có cần thiết?

Trong khi iPhone SE chỉ có camera góc rộng duy nhất ở phía sau thì iPhone 11 Pro có đến ba camera khác nhau, gồm tele, siêu rộng và góc rộng. Nhưng khi nhìn vào hai bức ảnh của chúng trong điều kiện thông thường, sự khác biệt không quá ấn tượng.

Camera chính trên cả hai điện thoại đều sử dụng Smart HDR để làm bóng và nổi bật chi tiết. iPhone 11 Pro tạo ra hình ảnh với dải động lớn hơn trong điều kiện ánh sáng đủ, nhưng trên một số bức ảnh, thật khó để phân biệt chúng về màu sắc và khả năng xử lý tổng thể. Nhờ bộ xử lý Deep Fusion mà iPhone 11 Pro tạo ra những bức ảnh sắc nét trong điều kiện ánh sáng trung bình.

Đương nhiên, iPhone 11 Pro mang đến sự linh hoạt cao hơn khi sáng tác các bức ảnh nhờ ống kính siêu rộng và tele. Ngoài ra, camera mặt trước iPhone 11 Pro cho phép bạn chụp ảnh tự sướng linh hoạt hơn, như tạo Animoji hay Memoji bắt chước khuôn mặt của bạn, và thậm chí là quay video 4K.

Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hai camera sau của chúng là chế độ ban đêm, nơi iPhone 11 Pro có nó còn iPhone SE thì không. Kết quả là ảnh chụp từ iPhone 11 Pro khi thiếu sáng đẹp hơn rất nhiều so với iPhone SE.

Chip A13 Bionic khiến cả hai đều quá nhanh quá nguy hiểm

Cả hai điện thoại đều đi kèm cùng chip xử lý nên dường như chúng không có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất khi đặt cạnh nhanh. Các ứng dụng đều được tải nhanh và không có độ trễ đáng chú ý khi xử lý video 4K. Nói thật nhé, iPhone SE rẻ hơn mà như vậy thì sướng quá rồi còn gì?

Vậy là đủ rồi. Có thể iPhone SE kém hơn một chút về thời gian sử dụng pin so với iPhone 11 Pro nhưng số tiền chênh lệch đến 10 triệu đồng quả là rất đáng để quan tâm đến iPhone SE nếu bạn không cần gì nhiều.

