iPhone phải chờ 11 năm mới đạt bước nhảy vọt này

Thứ Hai, ngày 23/08/2021 08:25 AM (GMT+7)

Kể từ năm 2010, Apple mới chứng kiến bước nhảy vọt về thiết kế màn hình trên iPhone nếu các thông tin rò rỉ là chính xác.

Vào năm 2010, Steve Jobs đã có mặt trên sân khấu vài phút trước khi yêu cầu mọi người trong khán đài tắt Wi-Fi để ông tiếp tục với bản demo màn hình Retina trên iPhone 4 - một trong những sản phẩm rất được đánh giá cao của Steve Jobs. Nhưng ngôi sao của chương trình năm 2010 chắc chắn là màn hình Retina hoàn toàn mới và mạnh mẽ ở thời điểm đó.

Ngày Steve Jobs ra mắt iPhone 4 với màn hình Retina.

Màn hình Retina của iPhone 4 là loại IPS LCD 3,5 inch có đèn nền LED cho độ phân giải 640x960 (326 ppi) - mật độ điểm ảnh mà mắt người có thể xem được. Nó cũng có 16 triệu màu, lớp phủ không thấm dầu, góc nhìn rộng và kính cường lực. Kết quả là, màn hình Retina của iPhone 4 đã thay đổi cuộc chơi, mang đến một sự cải tiến lớn so với màn hình iPhone 3GS của Apple từ năm 2009.

Nó vượt trội so với màn hình Galaxy S của Samsung thời đó, nơi cung cấp màn hình 4 inch Super AMOLED WVGA độ phân giải 480x800 (233 ppi) dù phủ kính cường lực. Ngoài độ tương phản thấp hơn so với màn hình AMOLED của Samsung cung cấp, màn hình Retina trên iPhone 4 sắc nét hơn, chính xác hơn và có một lớp phủ oleophobic ngăn không cho nó trở thành một mớ hỗn độn nhờn khi xử lý.

iPhone X là iPhone đầu tiên đi kèm màn hình OLED nhưng không phải là đột phá quá lớn.

11 năm để đạt bước nhảy vọt

Nhưng vinh quang với màn hình Retina trên iPhone 4 của Apple đã không còn nữa. Trên thực tế, ngay cả trước kỷ nguyên tốc độ làm mới cao và trước khi iPhone X ra mắt, những chiếc iPhone trước đây của Apple thậm chí còn tụt hậu hơn khi nói đến tỷ lệ tương phản và độ sáng. Dĩ nhiên màn hình Super Retina XDR (OLED) do Samsung sản xuất trên iPhone X là một bước tiến lớn, nhưng không phải là lớn nhất.

Và hiện tại, 11 năm sau kể từ khi iPhone 4 ra mắt, cục diện đã thay đổi. Các điện thoại Android cao cấp có màn hình tiên tiến hơn đáng kể so với iPhone nhờ tốc độ làm mới và tốc độ lấy mẫu cảm ứng cao hơn. Vấn đề là đó không phải là tốt nhất của Android. Có những điện thoại có tốc độ làm mới và tốc độ lấy mẫu cảm ứng cao hơn nhiều. Lấy ví dụ với Sharp Aquos R6 có tốc độ làm mới 240 Hz - nhanh gấp đôi tốc độ làm mới trên Galaxy S21 Ultra. Hoặc Asus ROG 5s Pro tự hào có tốc độ lấy mẫu cảm ứng 360 Hz.

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max dự kiến sẽ có màn hình siêu mượt 120 Hz.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ thổi làn gió mới cho công nghệ màn hình iPhone của Apple. Trên thực tế, màn hình ProMotion 120 Hz của iPad Pro dự kiến ​​sẽ xuất hiện trên iPhone 2020, mà cụ thể là iPhone 12 Pro và 12 Pro Max, nhưng Apple được cho là đã không đảm bảo các tấm nền cho tất cả iPhone được bán ra nên công ty đã phải dời điều đó sang năm 2021. Và đó được xem là màn hình iPhone thay đổi lớn nhất kể từ iPhone 4, và có lẽ từ iPhone X.

Màn hình iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sẽ trông giống và quan trọng hơn là cho cảm giác nhanh hơn nhiều. Hoạt ảnh và cuộn sẽ mượt mà hơn bao giờ hết. Kết hợp với sự tối ưu hóa vốn đã tuyệt vời của Apple, giúp màn hình vẫn trông mượt mà ngay cả khi hoạt động ở tần số 60 Hz. Xét cho cùng, màn hình ProMotion 120 Hz sẽ nâng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max lên một tầm cao mới. Đó sẽ là một sự thay đổi lớn về mặt hình ảnh đối với người dùng iPhone, những người không quen với những thay đổi lớn.

Công nghệ Always On cũng được đánh giá cao khi đến với dòng iPhone 13.

Ngoài màn hình ProMotion 120 Hz, dòng iPhone 13 dự kiến cũng ​​sẽ trở thành màn hình Always On. Tất nhiên, Apple đã mang tính năng này đến với Apple Watch, và nhiều điện thoại Android cũng đã có Always On trong nhiều năm. Bất chấp điều đó, đây sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời giúp iPhone 13 Pro và 13 Pro Max hiển thị thậm chí còn “chuyên nghiệp” hơn. Tuyệt vời hơn nữa, các báo cáo cho biết cả iPhone 13 và 13 mini cũng có thể tham gia bữa tiệc màn hình Always On.

Đó là lý do tại sao giới phân tích kỳ vọng dòng iPhone 13 sẽ bán chạy như tôm tươi, điều mà bản thân Apple cũng đã sẵn sàng. Công ty tự tin rằng dòng iPhone 13 sẽ bán chạy đến mức họ đã đặt hàng 100 triệu chiếc, con số nhiều hơn đơn đặt hàng ban đầu của dòng iPhone 12.

