iPhone 15 Plus có đủ “ngon” để đợi hay không?

Giới thiệu iPhone 15 Plus

Dòng iPhone 15 là một trong những sản phẩm được mong đợi nhất trong năm nay và càng gần tới ngày công bố, các tin đồn về chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Với iPhone 15 Plus năm nay, đây sẽ là phiên bản thứ hai của dòng "iPhone Plus" và là nỗ lực của Apple nhằm mang đến cho người dùng một chiếc iPhone màn hình lớn nhưng có giá không quá đắt.

Ảnh concept iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus sẽ có gì mới?

● Camera chính 48MP (mượn từ iPhone 14 Pro)

● Dynamic Island

● Chip A16 Bionic (mượn từ iPhone 14 Pro)

● Viền màn hình mỏng hơn

● Cổng USB-C

Thiết kế và Màu sắc

Năm ngoái, Apple đã quyết định loại bỏ iPhone mini để chuyển sang iPhone Plus - iPhone 14 Plus, cung cấp màn hình kích cỡ 6,7 inch. Do đó, iPhone 15 Plus sẽ không có những thay đổi lớn trong thiết kế. Theo những tin đồn mới nhất, chúng sẽ có viền mỏng hơn và có phần cắt Dynamic Island.

Thêm vào đó, sản phẩm vẫn sẽ giữ thiết kế màn hình phẳng cùng mặt lưng kính và khung nhôm. Tất nhiên, cổng USB-C sẽ thay thế cổng Lightning - nằm ở cạnh dưới của điện thoại.

2 phiên bản màu mới của iPhone 15 và iPhone 15 Plus.

Về màu sắc, hai màu mới sẽ xuất hiện trên iPhone 15 Plus. Màu sắc tin đồn của iPhone 15 Plus sẽ bao gồm: Đen Midnight, Trắng ánh sao, Đỏ, Hồng đậm, Xanh nhạt, Vàng.

Chưa hết, màn hình của iPhone 15 Plus vẫn là OLED Super Retina XDR 6,7 inch với tốc độ làm mới thấp - 60Hz, độ phân giải 2778×1284 pixel và mật độ điểm ảnh 458 PPI (pixel/ inch). Độ sáng sẽ vẫn duy trì ở mức 800 nit mặc định và độ sáng HDR tối đa 1200 nit.

Camera iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus ​​sẽ có thiết lập camera sau kép với một ống kính góc rộng và một camera góc siêu rộng. Sự khác biệt lớn là máy được chuyển sang camera chính 48MP mới, sao chép từ các mẫu iPhone Pro của năm ngoái.

Những rò rỉ và tin đồn mới nhất cho thấy chúng sẽ đem lại những bức ảnh 12MP thông qua khả năng gộp pixel và hiệu suất được tăng cường, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Không rõ liệu iPhone 15 Plus có thể chụp ở chế độ ProRaw 48MP hay không vì tính năng này đã được dành riêng cho các mẫu iPhone Pro vào năm ngoái.

Camera góc siêu rộng và camera selfie của chiếc iPhone cao cấp mới sẽ giống như camera trên iPhone 14 Plus. Cụ thể, camera selfie sẽ có độ phân giải 12 megapixel, hỗ trợ chế độ Chân dung, chế độ Ban đêm và quay video 4K, 60FPS.

Hiệu suất iPhone 15 Plus

Apple đã quyết định tách biệt các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone Pro bằng cách cung cấp cho iPhone tiêu chuẩn thế hệ chip cũ hơn. Dự đoán, chiến lược này sẽ được áp dụng cho iPhone 15 Plus.

Do đó, iPhone 15 Plus ​​sẽ được trang bị chip A16 Bionic từ các mẫu iPhone 14 Pro năm ngoái và có hiệu năng rất mạnh mẽ, vượt qua nhiều chip Qualcomm, Exynos và MediaTek mới nhất.

iPhone 15 Plus sẽ được tích hợp chip A16 Bionic.

Thêm vào đó, chiếc iPhone 15 Plus mới rất sẽ giữ nguyên RAM 6GB và ba tùy chọn bộ nhớ trong – 128, 256 và 512GB.

Phần mềm iPhone 15 Plus

Apple đã công bố iOS 17 tại Hội nghị các nhà phát triển WWDC 2023 với một số tính năng mới thú vị. Tất nhiên, hệ điều hành di động mới sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 15 vào mùa thu này và iPhone 15 Plus sẽ xuất xưởng với iOS 17.

Pin và Sạc iPhone 15 Plus

iPhone 14 Plus là một trong những “nhà vô địch” về thời lượng pin trong dòng iPhone. Dự kiến, iPhone 15 Plus cũng sẽ không hề lép vế, được kỳ vọng tích hợp viên pin 4.325mAh giống như bản tiền nhiệm cùng với chip A16 bionic 4nm mạnh mẽ hơn nhưng cũng hiệu quả hơn.

Về sạc pin, đây vẫn là một ẩn số lớn vào lúc này, chủ yếu là do việc chuyển đổi sang USB-C. Cổng kết nối này cho phép hỗ trợ sạc nhanh hơn nhiều nhưng vẫn chưa rõ liệu Apple có tận dụng hết tiềm năng của chúng hay không. Tin đồn mới nhất cho hay, “Nhà Táo” sẽ sử dụng tốc độ USB 2.0 cho các iPhone tiêu chuẩn, đồng thời dành tốc độ nhanh hơn cho các mẫu iPhone Pro.

MagSafe và sạc không dây dự kiến vẫn được giữ nguyên trên iPhone 15 Plus.

Chất lượng âm thanh

Hầu hết các iPhone đều có chất lượng âm thanh tốt và kích thước lớn hơn của iPhone 15 Plus chắc chắn góp phần tạo ra âm trầm và âm vang sâu hơn.

Ảnh concept iPhone 15 Plus.

Điều này cũng được áp dụng cho haptics.

Tạm kết

Vậy iFan có nên mua iPhone 15 Plus hay không? Câu trả lời là: còn tùy.

Nếu người dùng đã sở hữu một chiếc iPhone 14 Plus thì không có lý do gì để nâng cấp. Nếu nâng cấp từ thế hệ iPhone cũ hơn, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào xu hướng sử dụng của người dùng với màn hình lớn hơn.

Nếu đang là người dùng Android và tìm kiếm một lối vào hệ sinh thái của Apple, iPhone 15 Plus có thể là một lựa chọn tuyệt vời nhờ quá trình chuyển đổi USB-C. Tất nhiên, người dùng sẽ phải đợi vài tháng để có thể chạm tay vào iPhone 15 Plus và thử nghiệm chúng!

