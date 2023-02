iPhone 14 Pro Max đang gặp sự cố nghiêm trọng

Theo báo cáo từ mạng xã hội, một số người dùng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đã gặp phải hiện tượng lưu ảnh màn hình do sử dụng tính năng Always On. Hiện tượng lưu ảnh có thể nhìn thấy dưới dạng dư ảnh vẫn còn trên màn hình ngay cả khi điện thoại đã tắt. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy rõ hình nền màn hình khóa và thời gian hiển thị trong ứng dụng WeChat.

Điều đáng lo ngại hơn là các báo cáo này chỉ ra rằng màn hình của iPhone 14 Pro và 14 Pro Max gặp hiện tượng lưu ảnh nhanh chóng ở khu vực cắt Dynamic Island - phần notch nhỏ ở phía trên màn hình chứa camera trước và các cảm biến khác. Sự cố dường như phổ biến hơn khi chạy một hoặc hai ứng dụng vì điều này làm tăng kích thước hình ảnh của notch.

Không rõ vấn đề này phổ biến ra sao, nhưng một số người dùng đã báo cáo sự cố và đã tìm kiếm sự trợ giúp từ dịch vụ hậu mãi của Apple. Một người dùng báo cáo rằng nhân viên của Apple cho biết họ chưa từng gặp phải hiện tượng lưu ảnh trên màn hình trên iPhone mới trước đây.

Báo cáo cho thấy một người dùng có thể được thay thế màn hình miễn phí theo bảo hành Apple Care+ mở rộng mà họ đăng ký. Một người dùng khác cho biết họ mới sở hữu iPhone 14 Pro chưa đầy một tháng nhưng hiện tượng này đã xuất hiện.

Ở thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về tình huống này và cũng chưa rõ công ty sẽ thực hiện những bước nào để giải quyết vấn đề này. Hiện tượng lưu ảnh màn hình không phải là một vấn đề mới và có thể do nhiều yếu tố, chẳng hạn như hình ảnh tĩnh trong thời gian dài xuất hiện trên màn hình. Tuy nhiên, với tính năng Always on, có vẻ như vấn đề này trở nên phổ biến hơn trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.

Hiện tại, điều quan trọng đối với người dùng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là nhận thức được khả năng xảy ra hiện tượng lưu ảnh trên màn hình và thực hiện các bước để giảm thiểu rủi ro. Điều này có thể bao gồm việc tránh tính năng Always On hoặc giảm thời gian hoạt động của tính năng này, cũng như thường xuyên thay đổi hình nền và tránh sử dụng các ứng dụng có yếu tố tĩnh. Khi có thêm thông tin, sẽ rất thú vị để xem Apple phản hồi vấn đề này như thế nào, cũng như những bước công ty thực hiện để giải quyết nó.

