Chi phí ban đầu của iPhone 14 Pro Max có thực sự đắt?

Chi phí sản xuất cho một sản phẩm bao gồm tất cả các thành phần được sử dụng để lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Khi phân tích về dòng iPhone 2023, chi phí để Apple sản xuất iPhone 14 Pro Max chỉ cao hơn một chút so với iPhone 13 Pro Max năm trước.

Theo Counterpoint Research, iPhone 14 Pro Max phiên bản 128GB NAND flash có chi phí linh kiện khoảng 464 USD (khoảng 10,95 triệu đồng). Con số này chỉ cao hơn 3,7% so với iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max và iPhone iPhone 12 Pro Max.

Sự gia tăng chi phí chủ yếu là do những thay đổi về chip, màn hình và camera, chiếm một phần lớn hơn trong hóa đơn vật liệu.

Việc chuyển sang chip A16 Bionic từ A15 Bionic khiến “Táo Khuyết” tốn thêm 11 USD (khoảng 259 nghìn đồng) so với bản tiền nhiệm, chiếm tới 20% hóa đơn vật liệu. Màn hình luôn bật mới cũng làm tăng chi phí, chiếm 20% tổng chi phí, tăng từ 19%.

Việc bổ sung camera chính 48 megapixel (với khả năng gộp 4 điểm ảnh thành 1 điểm ảnh) cùng hệ thống ổn định dịch chuyển cảm biến được nâng cấp đã làm tăng giá camera lên 6,3 USD (khoảng 84 nghìn đồng) cho iPhone 14 Pro Max. Điều này khiến chi phí camera chiếm tới 11% hóa đơn vật liệu - tăng 1% so với iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Pro.

Ngược lại, “ông trùm” công nghệ đã giảm chi phí cho các bộ phận kết nối di động, giảm từ 14% xuống 13% trên tổng hoá đơn vật liệu. Lý do là công nghệ này đã trở nên phổ biến hơn với các nhà sản xuất, khiến giá linh kiện cho kết nối 5G giảm xuống.

Counterpoint cũng ước tính, tổng chi phí của các thành phần do Apple thiết kế đã tăng lên đối với iPhone 14 Pro Max, chiếm khoảng 22% trong hóa đơn vật liệu.

Mức tăng giá của iPhone 14 Pro Max so với iPhone 13 Pro Max tổng thể là hơn 17 USD (khoảng 401 nghìn đồng). Con số này thấp hơn một chút so với mức tăng 21,5 USD (khoảng 503 nghìn đồng) của iPhone 13 Pro so với iPhone 12 Pro.

Lần “nhảy vọt” gần đây nhất về chi phí nguyên vật liệu của iPhone do Counterpoint tiết lộ là iPhone 12. Dòng iPhone 2020 đã khiến Apple phải trả thêm 21% chi phí mua linh kiện so với thế hệ iPhone 11.

