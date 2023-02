Đây là nơi đang giảm giá iPhone 14 Pro đến gần 3 triệu đồng

Kiểm tra trên các ứng dụng của JD.com và trang web bán lẻ Suning cho thấy họ đang bán các mẫu cơ bản của iPhone 14 Pro với giá 7.199 nhân dân tệ (24,93 triệu đồng). Con số này rẻ hơn 800 nhân dân tệ (2,77 triệu đồng) so với giá tiêu chuẩn trên trang web chính thức của Apple tại Trung Quốc.

Đến các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hiện cũng thưa khách?

Chưa dừng lại ở đó, báo cáo từ Reuters cho thấy thông qua một số chương trình khuyến mãi trên mạng xã hội, một số kênh bán bên thứ ba được ủy quyền khác của Apple cũng đang thực hiện giảm giá tương tự cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.

Apple hiện không đưa ra bình luận liên quan đến báo cáo này, tuy nhiên công ty thỉnh thoảng sẽ cho phép các nhà cung cấp đối tác ở Trung Quốc giảm giá smartphone của mình để kích thích nhu cầu mua sắm. Nhà phân tích Edison Lee của Jeffries cho biết việc giảm giá ngay cả đối với các mẫu bán chạy nhất của dòng iPhone 14 là một dấu hiệu cho thấy nhu cầu mua sắm của khách hàng đang chậm dần.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max từng chứng kiến quãng thời gian liên tục cháy hàng.

Nhà phân tích này cho biết thêm, ngoài các mẫu iPhone 14 Pro cao cấp, một số thương hiệu Android khác cũng bắt đầu áp dụng các chương trình giảm giá. Theo công ty nghiên cứu Canalys, doanh số smartphone của Trung Quốc vào năm 2022 đạt 286 triệu chiếc, mức thấp nhất trong một thập kỷ, trong đó doanh số bán hàng vào quý 4 của năm ngoái giảm 14% do nhu cầu thấp.

Canalys cho biết thêm rằng doanh số bán hàng của Apple đã giảm 24% trong quý 4, một phần là do dòng iPhone 14 được phát hành sớm và một phần là do các vấn đề về chuỗi cung ứng do tình trạng bất ổn của công nhân tại nhà sản xuất hợp đồng Foxconn ở Trịnh Châu.

iPhone 14 tại Việt Nam hiện có giá khởi điểm từ 19,99 triệu đồng.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, bộ đôi cao cấp iPhone 14 Pro và 14 Pro Max giảm đồng loạt 2 triệu đồng, còn lần lượt 26,99 triệu đồng và 29,49 triệu đồng. Đây đều là giá tham khảo cho các phiên bản cấu hình cơ bản của mỗi mẫu.

Các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn cũng bắt đầu giảm giá, với iPhone 14 giảm 2 triệu đồng xuống còn từ 19,99 triệu đồng. Còn mẫu với màn hình lớn iPhone 14 Plus giảm thêm 1 triệu đồng, còn 22,99 triệu đồng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, iPhone 14 được bán với giá khởi điểm dưới mốc 20 triệu đồng.

