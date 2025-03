Giá iPhone 14 series tháng 3/2024: Giảm giá "sốc", rẻ chưa từng có

Giữa tháng 3/2025, các model thuộc iPhone 14 series trên các kệ hàng có nhiều khác biệt. Ghi nhận tại ba hệ thống bán lẻ lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ), FPT Shop và CellphoneS, iPhone 14 series còn khá ít tùy chọn nhưng bù lại giá vừa có đợt giảm "sốc".

iPhone 14 Pro Max hiện đã không còn máy mới tại các hệ thống lớn.

Ghi nhận vào ngày 19/3, TGDĐ chỉ còn hai tùy chọn 128GB của iPhone 14 và 256GB của iPhone 14 Plus với giá tương ứng 13,09 triệu đồng và 20,59 triệu đồng. Trong khi đó, FPT Shop chỉ còn iPhone 14 Plus hai phiên bản 128GB và 256GB với giá tương ứng 18,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng.

Riêng tại CellphoneS, lượng hàng hóa phong phú hơn khi còn có cả iPhone 14 thường, iPhone 14 Plus và cả iPhone 14 Pro Max. Đặc biệt, iPhone 14 tại đây giá khởi điểm chỉ từ 12,99 triệu đồng là mức giá chưa từng có trong lịch sử, cụ thể là đối với phiên bản iPhone 14 128GB. Còn iPhone 14 256GB cũng chỉ 15,99 triệu đồng.

Đối với iPhone 14 Plus, CellphphoneS cũng còn hàng tương tự FPT Shop là hai phiên bản 128GB và 256GB nhưng giá hời hơn rõ. Trong đó, phiên bản 128GB của iPhone 14 Plus giá 17,99 triệu đồng, rẻ hơn 1 triệu đồng so với đối thủ; phiên bản 256GB giá 20,49 triệu đồng, rẻ hơn 3,5 triệu đồng so với đối thủ.

Đặc biệt, CellphoneS là hệ thống hiếm hoi còn hàng với iPhone 14 Pro Max. Hiện, phiên bản 128GB đang được họ bán với giá ưu đãi 25,59 triệu đồng.

Từ trái qua là hộp của iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro và iPhone 14 bản thường.

Về sản phẩm, dòng iPhone 14 series của Apple ra mắt vào năm 2022, bao gồm bốn mẫu: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 và 14 Plus giữ thiết kế tương tự iPhone 13 với màn hình 6,1-inches và 6,7-inches, sử dụng vi xử lý A15 Bionic từ iPhone 13 Pro. Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max mang đến nâng cấp đáng kể với chip A16 Bionic, màn hình 6,1-inches và 6,7-inches hỗ trợ tần số quét 120Hz, cùng thiết kế Dynamic Island.

Camera chính 48MP mới mang lại chất lượng ảnh vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, kèm theo các tính năng như chế độ Action và Cinematic. Các mẫu Pro nhắm đến người dùng chuyên nghiệp, nhưng đã ngừng sản xuất để nhường chỗ cho dòng iPhone 15 với cổng USB Type-C.

Giá tham khảo iPhone 14 series tháng 3/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS iPhone 14 128GB 13,09 - 12,99 256GB - - 15,99 512GB - - - iPhone 14 Plus 128GB - 18,99 17,99 256GB 20,59 24,99 20,49 512GB - - - iPhone 14 Pro 128GB - - - 256GB - - - 512GB - - - 1TB - - - iPhone 14 Pro Max 128GB - - 25,59 256GB - - - 512GB - - - 1TB - - -

* Giá tham khảo ngày 19/3/2025.

* (-) là hết hàng.