iPhone 14 Plus bắt đầu "đắt hàng"

Kể từ khi ra mắt, iPhone 14 Pro đã chứng tỏ là mẫu iPhone phổ biến với người tiêu dùng. Trong tuần thứ tư ra mắt, tình hình cũng không có nhiều thay đổi, ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu iPhone 14 Pro, nhu cầu với các mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn yếu hơn.

Nhu cầu về iPhone 14 Plus cao hơn iPhone 14.

Tuy nhiên, sự thay đổi đang đến với iPhone 14 Plus. iPhone 14 Plus sẽ được bán ra chính thức từ ngày 7/10, thời gian giao hàng của chiếc iPhone này đang có xu hướng kéo dài hơn. Nhà phân tích JP Morgan cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy iPhone 14 Plus đang được người tiêu dùng ưa chuộng khi ngày “lên kệ” ngày một gần hơn.

Nhìn chung, thời gian giao hàng của iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max trung bình ở tất cả các khu vực lần lượt là 2 ngày, 33 ngày và 40 ngày. So với iPhone 13 Series, thời gian giao hàng của iPhone 14 ngắn hơn, iPhone 14 Pro có thời gian giao hàng ngắn hơn không nhiều và thời gian giao hàng của iPhone 14 Pro Max đạt mức kỷ lục.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus màu tím.

Tại cửa hàng, iPhone 14 và iPhone 14 Pro có sẵn để nhận trong ngày trong khi người mua iPhone 14 Pro Max sẽ phải chờ đợi.

Đối với các Thiết bị theo, nhu cầu mua Apple Watch Ultra vẫn khá mạnh - thời gian giao hàng đã giảm xuống 26 ngày từ 30 ngày (cách đây một tuần trước). Apple Watch Series 8 cũng rất được ưa chuộng, thời gian giao hàng ở mức 16 ngày (rút ngắn lại so với 19 ngày). Apple Watch SE có thời gian giao hàng giảm từ 8 ngày xuống 6 ngày.

Tai nghe AirPods Pro 2 hiện có thời gian giao hàng khoảng 4 ngày trên toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc. Tại quốc gia này, thời gian giao hàng đã kéo dài từ 4 ngày lên 11 ngày.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-plus-bat-dau-dat-hang-1401777.ngn