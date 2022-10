iPhone 14 qua sử dụng mất giá nhiều gấp đôi iPhone 13

Phân tích của SellCell dựa trên giá trị thương mại trung bình của hơn 40 đại lý. Dữ liệu cho thấy iPhone 14 và 14 Plus là những sản phẩm mất giá lớn nhất, nhiều gấp đôi so với iPhone 13 và 13 mini trong cùng thời gian 10 ngày sau khi ra mắt. Mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn mất giá trung bình 38,4% trong 10 ngày sau khi ra mắt, cao hơn gấp đôi so với mức mất giá 18,2% của mẫu iPhone 13 trong cùng khung thời gian năm ngoái.

iPhone 14 512 GB có hiệu suất kém nhất, giảm 40,3% giá trị trong vòng 10 ngày kể từ khi ra mắt. Năm ngoái, iPhone 13 mini 512 GB là mẫu máy mất giá nhanh nhất của Apple, mất 29,8% sau 10 ngày có mặt trên thị trường, tiếp theo là iPhone 13 512 GB với 27,2%.

Mặc dù iPhone 14 Plus vẫn chưa có mặt trên thị trường, nhưng mức giá hậu mãi của thiết bị phần lớn cho thấy nhu cầu với thiết bị này kém, với mức mất giá trung bình dự kiến cho thiết bị là 38,6%. Tất nhiên, điều này sẽ thay đổi khi thiết bị có sẵn và thị trường có thể đánh giá nhu cầu tốt hơn.

iPhone 14 Pro Max đang ở vị thế tốt hơn đáng kể khi mất giá trị chỉ 19,6%. Con số này tốt hơn 1,8% so với iPhone 13 Pro Max năm ngoái trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra mắt. Với mức mất giá 18,2%, iPhone 14 Pro Max 512 GB là mẫu có hiệu suất tốt nhất về tổng thể, trong khi iPhone 13 256 GB tốt nhất của năm ngoái mất giá 9,9%. Nhìn chung, mức mất giá cho iPhone 14 Pro và 14 Pro Max tương tự iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, điều đó cho thấy nhu cầu mạnh mẽ tương tự cho các sản phẩm.

Thông tin này phù hợp với nhiều báo cáo khác cho rằng nhu cầu đối với iPhone 14 và 14 Plus là ít hơn so với thực tế. Trước đó, nhà phân tích màn hình Ross Young cho biết trên Twitter rằng đơn đặt hàng màn hình cho iPhone 14 đã giảm 38% so với iPhone 13 vào cùng thời điểm năm ngoái. Ông cũng nói rằng đơn đặt hàng ốp cho iPhone 14 Pro Max đã tăng 18% so với iPhone 13 Pro Max.

Còn nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết nhu cầu đối với hai thiết bị này là “mờ nhạt” và đơn đặt hàng trước kém hơn so với iPhone SE 2022 và iPhone 13 mini. Ông thậm chí còn tuyên bố rằng “chiến lược phân khúc sản phẩm của Apple đối với các mẫu tiêu chuẩn đã thất bại trong năm nay” và công ty được cho là đã gác lại kế hoạch tăng cường sản xuất hai thiết bị này. Mặt khác, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max tiếp tục có nhu cầu cao tương tự như những năm trước.

