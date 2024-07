iPhone 14 bất ngờ "đắt khách" hơn cả iPhone 15

Đối tác nghiên cứu trí tuệ người tiêu dùng (CIRP) đã công bố kết quả mới nhất về doanh số bán iPhone trong quý gần đây nhất, cho thấy dòng iPhone 15 khá "ế ẩm". "Gia đình" iPhone 15 bao gồm: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 "ế hàng" hơn iPhone 14.

Kết quả điều tra cho thấy, chúng không đạt được doanh số như kỳ vọng so với các thế hệ tiền nhiệm.

Trong quý 2, 4 mẫu iPhone 15 chỉ chiếm 67% tổng doanh số bán iPhone, giảm đáng kể so với 79% thị phần mà các mẫu iPhone 14 nắm giữ trong cùng kỳ năm ngoái. Sự suy giảm được thể hiện rõ ràng trên diện rộng: iPhone 15 chỉ chiếm 19% doanh số - thấp hơn nhiều so với 24% thị phần của iPhone 14 trong quý 2 năm trước.

Mặt khác, cả iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max cao cấp vẫn duy trì thị phần doanh số ổn định - 22% trong cả hai giai đoạn.

Điều thú vị là trong quý 2/2024, các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus chiếm 17% trong tổng doanh số. Con số này ghi nhận mức tăng đáng kể so với năm trước khi các mẫu iPhone 13 và iPhone 13 mini cũ chỉ chiếm 11% trong tổng doanh số. iPhone 13 cũng hoạt động tốt hơn vào năm 2024, chiếm 10% thị phần - lớn hơn so với 4% thị phần ít ỏi của iPhone 12 trong quý 2/2023.

Chiến lược iPhone

Hiệu suất kém của các mẫu iPhone 15 cũng là một dấu hiệu tốt của thị trường. Người tiêu dùng đang có xu hướng "lên đời" smartphone chậm hơn khi thị trường điện thoại thông minh trưởng thành, khiến vòng đời thiết bị dài hơn. Những xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.

Thị phần iPhone qua các giai đoạn.

Do đó, những nâng cấp trong các mẫu iPhone mới hơn cần phải hấp dẫn hơn để phù hợp cho mức giá cao hơn. Một yếu tố khác là do những ảnh hưởng về kinh tế, khiến người tiêu dùng tìm kiếm giá trị ở những mẫu iPhone cũ hơn, đang được giảm giá. Chưa hết, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng khá nhiều tới ngân sách của người tiêu dùng.

Chiến lược duy trì và quảng bá các mẫu iPhone cũ của Apple đang mang lại kết quả, mặc dù không theo cách hãng dự định. Dòng iPhone của công ty hiện phục vụ hiệu quả các phân khúc thị trường khác nhau, từ những người tìm kiếm công nghệ mới nhất cho đến những người đang tìm kiếm những lựa chọn giá phải chăng nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản.

iPhone 16 có thể chứng tỏ là một phiên bản đột phá khác nếu thực sự là một siêu chu kỳ nâng cấp như các nhà phân tích dự đoán. Apple Intelligence có thể thúc đẩy doanh số bán hàng trong năm tới, kích thích người dùng sử dụng các mẫu iPhone mới hơn và đắt tiền hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]