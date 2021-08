iPhone 13 Pro hay iPhone 13 Pro Max đáng mua hơn?

Năm nay, cặp iPhone 13 Pro sẽ tiếp tục gây tranh cãi với sự khác biệt về thông số kỹ thuật như bộ đôi iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro Max năm ngoái.

Từ những tin đồn hiện có, khá nhiều thông số của iPhone 12 sẽ vẫn được giữ nguyên trong iPhone 13. Nhưng tâm điểm chú ý vẫn là iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max cao cấp hơn. Trong hai chiếc iPhone phiên bản "Max" đầu tiên (iPhone XS Max và iPhone 11 Pro Max), điểm khác biệt duy nhất giữa chúng là kích thước màn hình và dung lượng pin.

Sự khác biệt giữa dòng iPhone 12 và iPhone 13 năm nay.

Tuy nhiên, với iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 Pro, Apple đã dành khá nhiều ưu ái cho bản Pro Max: nâng zoom quang học từ 2x lên 2.5x và thêm tính năng ổn định dịch chuyển cảm biến cho camera chính thay vì chống rung quang học OIS thông thường.

iPhone 13 Pro năm nay sẽ có nhiều nâng cấp về nhiếp ảnh.

Với những ai là fan hâm mộ của những chiếc iPhone nhỏ hơn của Apple, việc những tính năng tuyệt vời này không xuất hiện trên iPhone 12 Pro sẽ là những thiếu sót lớn.

iPhone Pro và iPhone Pro Max

Thực tế, những chiếc iPhone Pro nhỏ hơn dễ sử dụng hơn nhiều so với iPhone Pro Max. Chúng nhét vừa trong túi, người dùng có thể sử dụng điện thoại bằng một tay và chúng cũng rẻ hơn một chút. Đổi lại, người dùng sẽ phải chấp nhận là chúng không có màn hình lớn ấn tượng và pin sẽ nhỏ hơn.

iPhone 12 và iPhone 12 Pro.

Đây là điều “Nhà Táo” đã làm nhiều năm trước đây. Kể từ iPhone 6 và iPhone 8, Apple đã cung cấp phiên bản "Plus" cho mỗi mẫu iPhone. Những thiết bị này ban đầu chỉ là các phiên bản lớn hơn nhưng sau đó, bản "Plus" có thêm một camera và thậm chí có nhiều RAM hơn so với các thiết bị cơ bản.

Mặc dù iPhone Plus đã bị loại bỏ từ năm 2017, nhưng rõ ràng là iPhone 12 Pro Max có không ít những cách biệt so với các mẫu iPhone 12 khác, khiến chúng trở nên cao cấp nhất, lớn nhất và cũng đắt đỏ nhất.

iPhone 13 Pro Max năm nay sẽ có gì?

Theo những tin đồn về iPhone 13 hiện tại, Apple sẽ vẫn giữ nguyên chiến lược tung ra 4 phiên bản giống như với iPhone 12, bao gồm cả phiên bản Pro và Pro Max. iPhone 13 Pro Max sẽ có màn hình lớn nhất – 6,7 inch trong khi iPhone 13 Pro sẽ có màn hình 6,1 inch vừa phải hơn. Cả iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max đều sẽ cung cấp một camera siêu rộng được cải tiến với khẩu độ rộng hơn và tự động lấy nét, đây sẽ là một bản nâng cấp đáng hoan nghênh.

iPhone 12 Pro.

Tuy nhiên, giới công nghệ vẫn chưa biết liệu iPhone 13 Pro Max có tiếp tục cung cấp khả năng zoom mạnh hơn hay không. Đã có báo cáo cho rằng Apple đang làm việc trên một ống kính tiềm vọng gập lại cho iPhone 13 nhưng vẫn chưa rõ những chiếc iPhone 2021 nào sẽ nhận được bản nâng cấp này.

Ảnh conceot bộ tứ iPhone 13.

Có lẽ năm nay, người dùng vẫn sẽ phải lựa chọn giữa chiếc iPhone 13 Pro có kích thước vừa phải và chiếc iPhone 13 Pro Max cồng kềnh nhưng lại có camera tốt nhất, đây có lẽ là chiến lược của chính Apple. Sự khác biệt này giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ có 1 sự lựa chọn cao cấp - iPhone 13 Pro. Tuy nhiên, dù lựa chọn phiên bản nào, chúng cũng đều rất "trâu" nhờ tích hợp chip A15 Bionic và RAM 6GB cùng dung lượng pin lớn hơn.

