iPhone 12 sau hơn hai năm còn "ngon" và đáng tiền không?

Khi mới trình làng, iPhone 12 từng nhận được vô số lời khen từ iFan. Nhưng theo thời gian, chúng đã bị giảm giá trị khi iPhone 13 và iPhone 14 Series được công bố, hiện chỉ còn từ 15,99 triệu đồng (phiên bản 64GB).

iPhone 12.

Cùng đi vào đánh giá chi tiết chiếc iPhone 12 và so sánh với các sản phẩm “đối thủ”.

Thiết kế mạnh mẽ

Về tổng thể, iPhone 12 có thiết kế mặt trước không khác so với các iPhone mới hơn. Điện thoại có màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, tốc độ làm mới 60Hz truyền thống. iPhone 12 cũng là thế hệ iPhone đầu tiên sử dụng kính cường lực Ceramic Shield, giúp giảm thiểu tình trạng nứt vỡ gấp 4 lần. Đây là một ưu điểm so với các sản phẩm cùng tầm giá.

Các tuỳ chọn màu của iPhone 12.

Về màu sắc, iPhone 12 có 6 màu phiên bản đẹp mắt, thời trang, cho người dùng thoải mái lựa chọn. Khung nhôm phẳng kết hợp với mặt lưng kính cho cảm giác bền bỉ và sang trọng.

Nhìn chung, sau hai năm, iPhone 12 vẫn cho trải nghiệm hiện đại, cao cấp.

Chip A14 Bionic chưa lỗi thời

iPhone 12 vẫn chơi tốt các game di động.

Sau hai năm, con chip A14 Bionic đã cũ hơn so với con chip của iPhone 13 và iPhone 14 nhưng vẫn chơi tốt các game di động nặng, tốc độ xử lý 3,1GHz vượt tầm các dòng smartphone Android cùng tầm giá. Tuy nhiên, iPhone 12 chỉ có RAM 4GB, phiên bản bộ nhớ trong tiêu chuẩn - 64GB nên có phần hạn chế cho những ai cần lưu trữ nhiều dữ liệu.

Camera sau kép đủ dùng

Camera sau kép 12MP của iPhone 12 cho ảnh chụp chất lượng.

iPhone 12 được trang bị camera sau kép 12MP tương tự iPhone 11, khá lép vế khi so sánh với nhiều điện thoại tầm trung hiện tại (có từ 3 - 4 camera). Tuy nhiên, khẩu độ camera của máy được mở rộng hơn so với iPhone 11, đem lại ảnh chụp sáng hơn, khả năng nhận diện khung cảnh, điều chỉnh cân bằng màu sắc cũng tốt hơn. Đặc biệt, tính năng xoá phông cũng xử lý nước da mịn màng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Nhược điểm của máy là không có camera tele như dòng iPhone Pro. Do đó, khả năng chụp ảnh zoom khá hạn chế.

Về tổng thể, sản phẩm vẫn cho ảnh chụp chất lượng khá, các chi tiết sắc nét và màu sắc sống động trong điều kiện ánh sáng bình thường, đủ để người dùng đăng tải lên mạng xã hội.

Tuổi thọ pin đủ dùng cả ngày

Apple trang bị cho iPhone 12 viên pin dung lượng 2815 mAh, thấp hơn dung lượng pin iPhone 11, chỉ đủ dùng khoảng 1 ngày. Thêm vào đó, điện thoại chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa 20W, kém xa so với các điện thoại Android tầm trung hiện tại - công suất sạc nhanh đã lên tới 80W.

Đồng thời, iPhone 12 không đi kèm sạc trong hộp nên người dùng sẽ phải mua bộ sạc rời bên ngoài.

Giá bán vẫn cao

Giá bán của iPhone 12 vẫn cao.

Hiện tại, iPhone 12 sở hữu mức giá lần lượt là: 15,99 triệu đồng (bản 64GB); 18,49 triệu đồng(bản 128GB) và 19,49 triệu đồng (bản 256GB). Khi so sánh với iPhone 13 (có giá từ 19,99 triệu đồng), giá của iPhone 12 chỉ thấp hơn một chút.

Ở thời điểm ra mắt, iPhone 12 đã được cài đặt hệ điều hành iOS 14, có thể được hỗ trợ cập nhật trong 5 năm. Như vậy, chiếc iPhone này vẫn sẽ dùng tốt khoảng 3 năm nữa.

Giao diện camera.

Mặc dù điện thoại cũng có kết nối 5G, thiết kế đẹp nhưng khó lòng cạnh tranh với các điện thoại cùng tầm giá (ví dụ như Galaxy S22 5G, Xiaomi 12 5G) vì dung lượng pin yếu hơn, tính năng chụp ảnh hạn chế hơn.

Tạm kết

Nhìn chung, nếu thích sở hữu một chiếc iPhone có hiệu năng mạnh, giá phải chăng và hiệu suất camera vừa tầm thì iPhone 12 dành cho bạn. Tuy nhiên, giá bán của sản phẩm vẫn khá cao, người dùng có thể tham khảo mua iPhone 12 đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-12-sau-hon-hai-nam-con-ngon-va-dang-tien-khong-1424801.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-12-sau-hon-hai-nam-con-ngon-va-dang-tien-khong-1424801.ngn