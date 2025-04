Giá chưa đến 7 triệu đồng, chiếc iPhone OLED này liệu còn đáng mua?

Ngoài câu hỏi như “Liệu đây có phải là thời điểm hợp lý để đầu tư?”, một số người cũng sẽ đặt dấu hỏi về việc “Liệu chiếc điện thoại này sẽ phục vụ mình trong bao lâu?”. Về cơ bản, việc lựa chọn một smartphone không chỉ dựa vào giá cả mà còn phải cân nhắc đến thời gian sử dụng và khả năng cập nhật phần mềm.

iPhone 12 đang có giá bán khoảng 6,99 triệu đồng trên thị trường điện thoại cũ.

Đầu tiên, người dùng cần xem xét tình trạng của điện thoại và mức giá khi đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của họ. Nếu có ngân sách dưới 7 triệu đồng, iPhone 12 có thể là lựa chọn hợp lý.

Mẫu điện thoại này dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm cho đến năm 2026, mặc dù chưa rõ liệu nó có thực sự được cập nhật lên iOS 21 hay không. Điều này có nghĩa là nếu người dùng mua iPhone 12 vào năm 2025, họ vẫn có thể sử dụng máy trong hơn 2 năm nữa trước khi bị ngừng hỗ trợ cập nhật.

Tuy nhiên, khi mua sắm iPhone 12, nhiều người cũng sẽ đặt ra hai khả năng có thể xảy ra. Đầu tiên, chúng ta có thể tiết kiệm thêm vài trăm nghìn đồng để chọn iPhone 11. Vấn đề là, thiết bị này có khả năng chỉ nhận được iOS 19 như là một bản cập nhật cuối cùng, điều này khiến nó trở nên lỗi thời nhanh chóng.

Điện thoại vẫn còn thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm thêm khoảng 2 năm nữa, tương ứng iOS 21.

Ngược lại, iPhone 13 có thể sẽ là lựa chọn tốt với chất lượng cao và thêm khoảng 3 năm hỗ trợ phần mềm, tương ứng với iOS 21. Dẫu vậy, giá của nó thường cao hơn so với iPhone 12 do nhu cầu thị trường. Trong thực tế, iPhone 13 thậm chí còn thường xuyên được đánh giá là lựa chọn tốt hơn so với iPhone 14 do cấu hình phần cứng gần như không có nhiều khác biệt, đặc biệt với chip xử lý.

Cuối cùng, nếu có cơ hội sở hữu iPhone 12, dù là do ngân sách hạn hẹp hay được tặng, đây vẫn là một lựa chọn đáng giá ở thời điểm hiện tại. Chiếc iPhone này có thể phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng phổ biến của người dùng ít nhất đến năm 2025. Tuy nhiên, nếu muốn một thiết bị có khả năng cập nhật lâu dài và không ngại chi thêm một chút, iPhone 13 có thể là sự đầu tư tốt hơn.

Trải nghiệm game PUBG Mobile vẫn chạy tốt trên iPhone 12, mặc dù máy nhanh nóng.

Xét cho cùng, dù không sở hữu tất cả các tính năng mới nhất, iPhone 12 vẫn là một lựa chọn lý tưởng cho những ai mới bắt đầu khám phá thế giới của Apple hoặc cần một thiết bị dự phòng.