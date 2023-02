Huawei FreeBuds 5i: Tai nghe không dây chống ồn 3 cấp độ, pin 28 giờ

FreeBuds 5i là tai nghe không dây mới nhất của Huawei với chất âm tốt, có khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) và khả năng chuyển đổi giữa hai thiết bị một cách liền mạch. Sản phẩm có giá niêm yết 89,99 EURO tại thị trường châu Âu (tức khoảng 2,4 triệu đồng), nhưng tại Việt Nam chỉ là 1,79 triệu đồng.

Huawei FreeBuds 5i phiên bản màu xanh.

Về thiết kế, hộp tai nghe FreeBuds 5i khá sang trọng, đặc biệt phiên bản màu xanh với vỏ có thiết kế chấm bi dạng viên đá với bề mặt có vân được tạo ra bằng kỹ thuật in phun. Tuy nhiên, vỏ của cặp tai nghe lại khá bình dân với lớp nhựa bóng không có gì đặc biệt. Bù lại, tai nghe này chỉ nặng 4,9g mỗi chiếc và ngắn hơn 7mm so với phiên bản tiền nhiệm FreeBuds 4i, do đó nó gọn nhẹ hơn và đã khắc phục nhược điểm khó rút ra khỏi hộp đựng.

Âm thanh trên Huawei FreeBuds 5i thì rất ấn tượng! Tai nghe được chứng nhận âm thanh không dây chất lượng cao với bộ giải mã (codec) LDAC của Sony trên bo mạch, cho phép bạn truyền phát âm thanh lên tới các tệp 24-bit/96kHz qua Bluetooth với tốc độ lên tới 990Kbps (tốc độ cao nhất được hỗ trợ bởi một codec hiện có).

Bên cạnh đó là các "thuật toán" được Huawei thiết kế để phát âm thanh trung thực nhất có thể. Bên trong mỗi tai nghe là một trình điều khiển động 10mm và các bộ chỉnh âm EQ cho phép người dùng điều chỉnh âm nhanh chóng qua ứng dụng AI Life, chẳng hạn tăng/giảm âm trầm hay âm bổng.

Mỗi tai nghe tích hợp 2 micro với khả năng chống ồn kép chủ động.

Đáng chú ý là công nghệ khử tiếng ồn, FreeBuds 5i có công nghệ khử tiếng ồn kép sử dụng cả micro hướng vào trong và hướng ra ngoài. Công nghệ này không chỉ phát hiện tiếng ồn bên ngoài để loại bỏ mà còn thu thêm tiếng ồn trong tai, loại bỏ mức âm thanh cao tới 42dB. Tai nghe có ba chế độ ANC (Ultra, General và Cozy) cho phép người dùng điều chỉnh cài đặt ANC tùy thuộc vào tình huống, môi trường sử dụng.

Cùng với đó, thuật toán mạng thần kinh AI còn giúp phân biệt giọng nói của chủ nhân với các âm thanh khác xung quanh. Điều này khá hữu ích cho người dùng khi trò chuyện qua tai nghe khi đang di chuyển trên đường, trong trung tâm thương mại đông đúc và lắm tạp âm.

FreeBuds 5i cho khả năng phát nhạc liên tục 6 giờ sau một lần sạc đầy ở chế độ bật ANC. Tổng thời lượng pin là 28 giờ khi kết hợp với hộp sạc, tức hộp sạc cung cấp thêm hơn 3 lần sạc pin cho tai nghe. Các thông số này là rất ấn tượng so với giá bán. Đặc biệt, công nghệ sạc nhanh giúp sạc tai nghe 15 phút cho 4 giờ sử dụng.

Hộp sạc sử dụng cổng USB Type-C.

So với các dòng tai nghe cao cấp của Sony hay nhiều đối thủ cạnh tranh, Huawei FreeBuds 5i còn ghi điểm ở tiêu chuẩn chống bụi và nước IP54. Chuẩn IP54 giúp tai nghe hoạt động an toàn trong môi trường nhiều bụi, cát và ẩm ướt.

Một tính năng thú vị là FreeBuds 5i cho phép điều khiển camera để chụp ảnh trên smartphone, bằng cách chạm hai lần vào tai nghe. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần một chiếc smartphone Huawei để có thể tận dụng tính năng này.

Nhìn chung, Huawei FreeBuds 5i là tai nghe dưới 2 triệu đồng hiếm hoi hiện nay hài hòa tất cả các yếu tố thiết kế gọn nhẹ, chống bụi và nước, chất âm tốt, khử tiếng ồn thông minh, pin khỏe. Ngoại trừ lớp vỏ tai nghe không quá đặc sắc và thao tác chạm lên vành tai nghe để điều khiển nhạc cần thời gian làm quen, không có gì khác phải chê ở tai nghe này.

