HMD Global tung thêm 4 smartphone, giá chỉ từ 2 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Bên cạnh bộ đôi Nokia X10 và X20 hỗ trợ 5G, HMD Global cũng tiết lộ 4 mẫu điện thoại Nokia giá rẻ mới, gồm dòng G và dòng C.

Hai điện thoại dòng G đều hỗ trợ Android 11 đầy đủ, trong khi hai điện thoại dòng C hỗ trợ Android 11 Go Edition. Điều quan trọng cần lưu ý là dòng G sẽ nhận được các bản cập nhật hệ điều hành trong hai năm.

Nokia G20 và G10

Cả hai sản phẩm đều khá giống nhau, mặc dù G20 tốt hơn nếu người dùng quan tâm đến máy ảnh. Nó có mô-đun chính 48 MP kết hợp camera góc siêu rộng 5 MP, camera macro 2 MP và độ sâu 2 MP. Trong khi camera trước là 8 MP cho nhu cầu selfie. Đáng chú ý, camera trên G20 cũng sử dụng ống kính ZEISS.

Nokia G20.

Ngược lại, Nokia G10 có thiết lập cơ bản hơn, gồm camera chính 13 MP ở mặt sau kết hợp camera macro 2 MP và độ sâu 2 MP, tức thiếu camera siêu rộng. Ở mặt trước nó đi kèm camera 8 MP cho selfie.

Nokia G20 cũng tốt hơn về hiệu suất nhờ trang bị chip 8 lõi MediaTek Helio G35, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB. Trong khi đó, Nokia G10 đi kèm chip 8 lõi Helio G25, tùy chọn cấu hình RAM 3 GB hoặc 4 GB cùng bộ nhớ trong 32 GB hoặc 64 GB. Cả hai đều có khe cắm microSD chuyên dụng và chạy Android 11.

Ngoại trừ các tùy chọn màu sắc, phần còn lại đều giống nhau. Điều này bao gồm màn hình LCD 6,5 inch với độ phân giải 720p+ (20:9). Lưu ý rằng dòng G nhận được 2 năm cập nhật hệ điều hành cùng 3 năm nhận bản vá bảo mật hàng tháng.

Nokia G10.

G10 và G20 có pin 5.050 mAh, lớn nhất so với bất kỳ điện thoại Nokia nào cho đến nay. Điều này kéo dài thời lượng pin với hứa hẹn lên đến 3 ngày. Cả hai đều hỗ trợ sạc 10W, bao gồm bộ sạc trong hộp. Để ít bị coi là lỗi thời, HMD sử dụng cổng USB-C (dựa trên USB 2.0) cho thiết bị. Nó có jack cắm tai nghe 3.5 mm và FM radio. Công nghệ mạng hiện đại hơn gồm LTE Cat. 4, Wi-Fi b/g/n và Bluetooth 5.0. Ở mặt bên điện thoại có máy quét vân tay và nút Google Assistant. Ngoài ra cả hai đều được xếp hạng IPX2 cho khả năng chống mưa.

Nokia G10 sẽ được bán với giá 140 EUR (3,85 triệu đồng) vào cuối tháng này, trong khi Nokia G20 có giá 160 EUR (4,4 triệu đồng) khi được bán ra vào tháng 5.

Nokia C10 và C20

Nếu Nokia G10 và Nokia G20 “quá đắt”, người dùng cũng có thể lựa chọn các mẫu giá rẻ hơn thuộc dòng C và không chạy Android đầy đủ mà chỉ là bản Go. Và giống như dòng G, hai thành viên dòng C cũng khá giống nhau.

Nokia C20.

Cả hai đều có màn hình LCD 6,52 inch độ phân giải 720p+ (20:9), màn hình Nokia C10 được bảo vệ bằng kính Panda và có độ sáng 400 nits cùng độ phủ 70% NTSC. Hai điện thoại có thiết lập máy ảnh gần giống nhau, với một mô-đun 5 MP ở mặt sau và một mô-đun 5 MP ở mặt trước. Nokia C20 có thể xử lý HDR nhờ vào chip mạnh hơn, mặc dù người dùng cũng không nên quá phấn khích với điều đó.

Nokia C20 trang bị chip Unisoc SC9863a, trong khi Nokia C10 trang bị chip Unisoc SC7331e như trên C1 gốc. Vì đây là điện thoại Android 11 Go Edition nên chúng có RAM 1 GB (thêm tùy chọn 2 GB), dung lượng bộ nhớ trong giới hạn 16 GB hoặc 32 GB cho cả hai, tuy nhiên chúng đều có thể mở rộng qua khe cắm thẻ microSD. HMD hứa hẹn hai năm cập nhật hàng quý cho bộ đôi C-series này.

Nokia C10.

Nokia C10 và C20 có pin 3.000 mAh với khả năng sạc 5W theo tiêu chuẩn qua microUSB. Chúng cũng đi kèm giắc cắm tai nghe 3,5 mm với FM radio. Nokia C20 là điện thoại 4G (Cat.4) với Wi-Fi b/g/n và Bluetooth 4.2. Trong khi đó Nokia C10 chỉ hỗ trợ mạng 3G.

Khi phát hành ra thị trường, Nokia C10 và C20 được bán với giá dưới 100 EUR, bao gồm 90 EUR (2,47 triệu đồng) cho Nokia C20 (có sẵn cuối tháng này) và 75 EUR (2 triệu đồng) cho Nokia C10 (lên kệ vào tháng 6).

