Giá iPhone cũ tháng 11/2024: "Sốt sình sịch" với iPhone 15 Pro Max giá rẻ

Thị trường iPhone "like new" tại Việt Nam đang ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, trở thành xu hướng mua sắm hiệu quả và tiết kiệm của iFan. iPhone "like new" là các thiết bị đã qua sử dụng nhưng vẫn giữ được chất lượng gần như mới, đáp ứng nhu cầu của nhiều người muốn sở hữu sản phẩm cao cấp với chi phí phải chăng.

Minh chứng là khi ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ như 24hStore và Di Động Việt, đại diện các hệ thống này đều cho biết mức tiêu thụ iPhone "like new" đang tăng mạnh, đặc biệt là với các mẫu đời cao như iPhone 15 Pro Max và iPhone 14 Pro Max.

iPhone đã qua sử dụng nhưng còn như mới, đang trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều iFan.

Cụ thể, đại diện 24hStore cho biết, ngay sau khi iPhone 16 VN/A mở bán, iPhone 15 Pro Max "like new" đã nhanh chóng trở thành sản phẩm được khách hàng săn đón nhất trong tháng 10, chiếm hơn 30% doanh thu dòng "like new". Sở hữu thiết kế sang trọng và hiệu suất đủ mạnh, iPhone 15 Pro Max giá từ 24,19 triệu đồng trở thành lựa chọn đáng tham khảo cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ cao mà không cần chi trả một khoản tiền quá lớn, rẻ hơn khoảng 6 triệu đồng so với máy mới.

Theo sau là iPhone 14 Pro Max giá từ 18,39 triệu đồng (rẻ hơn khoảng 7 triệu đồng so với máy mới) chiếm 26% doanh thu tại 24hStore, cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm cao cấp, giá hợp lý vẫn đang không ngừng tăng lên. Với mức giá rẻ hơn hẳn máy mới 100% nguyên seal, những sản phẩm "like new" này giúp người tiêu dùng tối ưu hóa chi phí mà vẫn có thể sử dụng các thiết bị hiện đại. Còn rẻ nhất trong dải sản phẩm Pro Max là iPhone 11 Pro Max 64GB giá 8,19 triệu đồng, tiếp tới là iPhone 12 Pro Max 128GB giá 11,49 triệu đồng.

Một lý do quan trọng giải thích cho sự thành công của các dòng máy "like new" là yếu tố giá trị. "Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc tối ưu hóa ngân sách chi tiêu của mình, họ bắt đầu tìm kiếm những sản phẩm vừa đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, trong khi vẫn giữ được hiệu suất tốt và thiết kế sang trọng", đại diện 24hStore nói.

Các dòng máy Pro Max của iPhone "like new" được săn đón hơn cả.

Ở một khía cạnh khác, phân khúc khách hàng chọn mua iPhone "like new" cũng đang ngày càng mở rộng và đa dạng, bao gồm học sinh, sinh viên và cả người lao động phổ thông. Tại Di Động Việt, đại diện hệ thống chia sẻ, chính sách ưu đãi dành riêng cho dòng "like new" - đặc biệt với các mẫu Pro Max đã giúp sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng.

"Chính sách dùng thử miễn phí 7 ngày, cho khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm và cảm nhận trước khi quyết định mua, là một trong những yếu tố thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, với giá cạnh tranh, iPhone 15 Pro Max "like new hiện có giá từ 22,59 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max từ 17,99 triệu đồng, và iPhone 13 Pro Max từ 13,79 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của đa dạng đối tượng người tiêu dùng", đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Ngoài ra, Di Động Việt còn áp dụng nhiều chính sách bảo hành và đổi trả khác biệt. Chính sách bảo hành pin 10 năm, bảo hành phần mềm trọn đời, cùng với bảo hành 1 đổi 1 khi máy lỗi phần cứng do nhà sản xuất trong vòng 6 tháng sau khi mua, giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng.

Còn đối với các dòng máy "like new" tại 24hStore, hệ thống này cam kết mang đến chất lượng đảm bảo cùng các chính sách ưu đãi như trả góp 0% lãi suất và bảo hành đến 12 tháng, tạo điều kiện để mọi người có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm.

Nhìn chung, Với sự phát triển của thị trường iPhone "like new", iFan hiện có thêm lựa chọn để trải nghiệm hệ sinh thái iOS mà vẫn tiết kiệm chi phí. Chính sách hỗ trợ và ưu đãi từ các hệ thống bán lẻ không chỉ giúp người dùng tiết kiệm mà còn đảm bảo quyền lợi, tạo nên xu hướng mua sắm hiệu quả trong thời kỳ kinh tế hiện nay.

Bảng giá tham khảo các mẫu iPhone Pro Max cũ tháng 11/2024

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 11 Pro Max 64GB 8,19 256GB 8,99 512GB 9,99 iPhone 12 Pro Max 128GB 11,49 256GB 12,29 512GB 12,89 iPhone 13 Pro Max 128GB 14,49 256GB 15,59 512GB 16,69 iPhone 14 Pro Max 128GB 18,39 256GB 19,99 512GB 22,49 iPhone 15 Pro Max 256GB 24,19 512GB 28,99 1TB 33,99

* Giá tham khảo ngày 8/11/2024.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]