Galaxy A52 5G - chiếc smartphone khiến iPhone SE 2020 trở nên lỗi thời

Thứ Năm, ngày 18/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Galaxy A52 5G là chiếc smartphone được bán với giá 10,99 triệu đồng tại Việt Nam. Điều này sẽ cho phép máy cạnh tranh trực tiếp với iPhone SE 2020 mà Apple phát hành vào năm ngoái.

Được biết, Galaxy A52 5G chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 18/3 cung cấp cho người dùng cấu hình phần cứng RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng thêm đến 1 TB qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Thiết kế và màn hình

Smartphone có thiết kế mượt mà, hiện đại và chỉ nặng khoảng 189 gram. Nó có các góc bo tròn, camera selfie đục lỗ và mặt sau bằng nhựa với lớp hoàn thiện mờ, mềm mại. Người dùng có 4 lựa chọn màu sắc Đen Bản Lĩnh, Trắng Tối Giản, Xanh Năng Động và Tím Thanh Lịch.

Điện thoại có các phím nguồn và âm lượng ở vị trí quen thuộc bên phải. Ở phía dưới là jack cắm tai nghe, cổng USB-C và loa. Khe cắm thẻ nhớ microSD ở trên cùng. Máy hỗ trợ chuẩn IP67 về chống bụi và nước để tồn tại dưới độ sâu 1 mét nước trong 30 phút. Tuy nhiên người dùng không nên để Galaxy A52 5G trên bãi biển hoặc hồ bơi.

Ở mặt trước máy là camera selfie đục lỗ bên trong màn hình Super AMOLED 6,5 inch độ phân giải Full HD+ (1080 x 2400 pixel), mật độ điểm ảnh 407 ppi và tốc độ làm mới 120 Hz siêu mượt. Nó cũng có máy quét vân tay quang học dưới màn hình.

Một tính năng đáng chú ý khác liên quan đến màn hình của Galaxy A52 5G là “Eye Comfort Shield”, có thể điều chỉnh nhiệt độ màu của màn hình theo cách giúp giảm mỏi mắt ở người dùng, tương tự như cách “True Tone” hoạt động trên iPhone.

Máy ảnh

Galaxy A52 5G đi kèm với thiết lập 4 camera, với camera chính 64 MP hỗ trợ chống rung quang học để quay video ổn định ở độ phân giải lên đến 4K. Các camera khác trên sản phẩm bao gồm siêu rộng 12 MP, macro 5 MP, độ sâu 5 MP. Máy không hỗ trợ zoom quang nhưng có zoom số lên đến 10x. Camera selfie độ phân giải 32 MP cho chất lượng sắc nét.

Để nâng cao trải nghiệm chụp ảnh, điện thoại cũng có các tính năng hữu ích như Night Mode, Pro Video, 4K Video Snap và Scene Optimizer. Đặc biệt là vì là một chiếc điện thoại tầm trung nên chất lượng camera của Galaxy A52 5G chắc chắn sẽ làm hài lòng hầu hết người dùng. Ảnh từ cả camera chính và camera siêu rộng đều sắc nét và chi tiết, với màu sắc trung thực.

Hiệu suất và phần mềm

Galaxy A52 5G được trang bị chip Snapdragon 750G, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng đến 1 TB. Máy vận hành trên nền tảng Android 11 với One UI 3 hứa hẹn cập nhật bảo mật ít nhất 4 năm. Đối với người quan tâm đến bảo mật, máy cũng đi kèm khung bảo mật Knox. Phần cứng này mang đến cho Galaxy A52 5G lợi thế hơn nhiều so với iPhone SE 2020, vốn chỉ hỗ trợ khả năng 4G thiếu hiện đại. Băng tần 5G mà Galaxy A52 5G hỗ trợ là sub 6 GHz, có nghĩa là nó có thể lướt web không dây tốc độ cao tại Việt Nam.

Theo Samsung, Galaxy A52 có loa stereo với công nghệ Dolby Atmos và tăng âm lượng lên đến 43% so với dòng Galaxy A trước đó. Tính năng Music Share của Samsung, cộng với jack cắm tai nghe 3.5 mm cho phép người dùng thoải mái hơn trong việc lựa chọn. Máy cũng hỗ trợ Dual Audio, có nghĩa là nó có thể sử dụng kết nối Bluetooth 5.0 để ghép nối với hai thiết bị đồng thời.

Galaxy A52 5G có pin 4.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 25W. Tuy nhiên trong hộp đựng sản phẩm, nó chỉ đi kèm với bộ sạc 15W thay vì 25W để tối ưu.

