Dự án khoa học năm 1968 của Steve Jobs được bán đấu giá lên tới gần 900 triệu đồng

Phiên đấu giá của RR Auction dành cho dự án hội chợ khoa học năm 1968 của Steve Jobs đã kết thúc; sản phẩm do chính tay ông lắp ráp này được bán với giá 34.375 USD. Đây là một dự án hội chợ khoa học thời lớp 8 do Steve Jobs thực hiện vào năm 1968.

Dự án này tập trung vào bộ chỉnh lưu điều khiển bằng silicon (SCR), bao gồm hai mạch điện minh họa cùng một bản báo cáo dài 10 trang; vào thời điểm đó, mức giá đấu trực tuyến vẫn đang ở dưới mức 3.000 USD (khoảng 78,2 triệu đồng).

Dự án hội chợ khoa học năm 1968 của Steve Jobs.

Là một phần của sự kiện đấu giá "Steve Jobs & Cuộc cách mạng Máy tính: Kỷ niệm 50 năm Apple (Phần 2)", phiên đấu giá cho món đồ này đã kết thúc với mức giá trúng thầu là 34.375 USD, khoảng 896.6 triệu đồng.

Theo RR Auction, dự án này "đã được lưu giữ tại ngôi nhà nổi tiếng 'Apple Garage' trong nhiều thập kỷ" bởi gia đình của Jobs. Người em cùng mẹ khác cha của ông, John Chovanec, cho biết Jobs đã nhiều lần từ chối nhận lại dự án và cuối cùng đồng ý để Chovanec giữ nó.

Cố CEO Apple - Steve Jobs.

Sự kiện đấu giá "Steve Jobs & Cuộc cách mạng Máy tính: Kỷ niệm 50 năm Apple (Phần 2)" bao gồm gần 150 món đồ hiếm liên quan đến Apple và công nghệ, trong đó có danh thiếp có chữ ký của Steve Jobs, bộ sưu tập các linh kiện điện tử thuộc sở hữu cá nhân của Jobs và một lá thư năm 1983 trong đó ông từ chối lời mời diễn thuyết; các món đồ này lần lượt được bán với giá 156.658 USD (khoảng 4 tỷ đồng), 27.188 USD (khoảng 709.1 triệu đồng) và 24.695 USD (khoảng 644.1 triệu đồng).

Tuy nhiên, món đồ có giá trị cao nhất là chiếc máy tính Apple-1 vẫn hoạt động tốt, thuộc lô sản xuất thứ hai (gồm 50 chiếc), được bán với giá 499.363 USD (khoảng 13 tỷ đồng).