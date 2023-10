Đây là lý do khiến việc mua iPhone 14 vào năm ngoái là sai lầm

Mặc dù có xu hướng giữ giá tốt hơn so với các điện thoại Android hàng đầu nhưng iPhone cũng không thoát được cảnh mất giá trị sau một thời gian sử dụng. Báo cáo cho thấy, iPhone 14 mà người dùng mua vào năm ngoái đã giảm giá trị nhiều hơn bất kỳ thiết bị nào khác của công ty, bao gồm cả iPhone 12 ra mắt năm 2020.

Các thiết bị Apple mất giá nhất sau một năm bán lại.

Cụ thể, iPhone 14 đã mất giá đến 24,68% so với giá bán ở thời điểm ra mắt vào năm ngoái - một mức khá cao đối với iPhone. Điều này chắc chắn là tin buồn cho những ai đã từng đầu tư và muốn bán iPhone 14 để lên đời iPhone 15 vào năm nay. Giải thích cho lý do này, trang SellCell cho rằng mức giá tương đối cao và các tính năng mới không hấp dẫn của iPhone 14 có thể là lý do khiến máy có giá trị bán lại thấp.

Tất nhiên, các mẫu điện thoại Android mất giá nhiều hơn so với iPhone 14. Trong số này, Galaxy S22 đã mất đến 40% giá trị kể từ ngày phát hành vào năm 2022. Không chỉ có Galaxy S22, Galaxy S21+, Galaxy A53 và Galaxy A13 cũng từng nằm trong danh sách điện thoại mất giá trung bình mỗi năm nhiều nhất kể từ khi ra mắt. Một số dự đoán chỉ ra rằng, việc điện thoại Samsung giảm giá trị với tốc độ nhanh chóng là vì công ty tung ra quá nhiều điện thoại mỗi năm.

Những thiết bị Android mất giá nhiều nhất sau một năm bán lại.

Một mẫu cao cấp gần đây khác nằm trong danh sách là OnePlus 10 Pro, hiện có giá trị khoảng 63% so với mức giá ban đầu kể từ khi phát hành vào năm ngoái. OnePlus Nord 2 và Nord N20 cũng nằm trong top 10 thiết bị cầm tay mất giá nhanh nhất.

Báo cáo lưu ý rằng trong số 29 thương hiệu công nghệ tiêu dùng hàng đầu mà họ nghiên cứu, các sản phẩm của OnePlus mất nhiều giá trị hơn các thiết bị của các công ty khác. Điều này được cho là do pin hao nhanh và màn hình không phản hồi.

Điện thoại Android vẫn vượt xa iPhone 14 về mức độ mất giá sau một năm sử dụng.

Nếu là chủ sở hữu bất kỳ smartphone nào kể trên và hối hận khi mua chúng, người dùng nên nhớ sẽ không cần quan tâm đến tỷ lệ khấu hao nếu không có thói quen thay điện thoại hàng năm. Ngoài ra, giá trị bán lại không phải là tất cả, bởi tất cả phụ thuộc vào quyết định chấp nhận mức giá bán lại là bao nhiêu của người dùng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]