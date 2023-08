Bất ngờ với mẫu smartphone bán chạy nhất nửa đầu năm 2023

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu Omdia, Apple đã xuất xưởng được tổng cộng 26,5 triệu chiếc iPhone 14 Pro Max trong nửa đầu năm 2023. Điều thú vị là, những smartphone bán chạy nhất tiếp theo cũng đến từ Apple, lần lượt là iPhone 14 Pro, iPhone 14 và iPhone 13. Ở vị trí thứ năm thuộc về Galaxy A14 của Samsung. So với năm ngoái, Apple xuất xưởng ít iPhone hơn và mẫu Pro Max chưa bao giờ thành công đến thế.

Trước iPhone 14 Pro Max, chưa mẫu Pro Max nào có thể đạt được thành tích này.

Cũng theo Omdia, iPhone 13 là chiếc iPhone phổ biến nhất trong nửa đầu năm 2022, với 33,7 triệu chiếc được xuất xưởng. Tuy nhiên, iPhone 13 Pro Max chiếm vị trí thứ hai khi xuất xưởng được 23 triệu chiếc, ít hơn 3,5 triệu chiếc so với iPhone 14 Pro Max hiện tại. Điều này cho thấy, mặc dù Apple xuất xưởng ít iPhone hơn nhưng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn vì phiên bản Pro có giá cao hơn nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn.

Omdia cho biết: “Thị trường smartphone toàn cầu đang ghi nhận mức tăng trưởng âm khi thị trường từ trung cấp đến bình dân bị thu hẹp do suy thoái kinh tế và sự mở rộng của thị trường smartphone đã qua sử dụng. Mặt khác, thị trường smartphone cao cấp đang tăng trưởng đều đặn vì nhu cầu thay thế các mẫu máy cao cấp của Apple vẫn ổn định”.

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu nói chung sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, nhưng thị trường cao cấp sẽ tiếp tục tăng.

Top 10 smartphone bán chạy nhất nửa đầu năm 2023, theo Omdia.

“Tỷ trọng ngày càng tăng của thị trường cao cấp dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay với sự ra mắt của dòng iPhone 15 mới. Do đó, sản lượng smartphone Android chứng kiến một đợt tăng trưởng âm khác trong năm nay, bởi phần lớn chúng trong phân khúc giá rẻ đến tầm trung. Mặt khác, doanh số các mẫu Pro và Pro Max sẽ tăng do nhu cầu vững chắc đối với các mẫu cao cấp, nhưng tổng sản lượng iPhone xuất xưởng trong năm nay sẽ tương tự như năm ngoái hoặc giảm nhẹ do nhu cầu đối với các mẫu tiêu chuẩn thấp hơn”.

