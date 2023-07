Đây là lý do khiến dòng iPhone 15 có thể bị trì hoãn

Báo cáo này được đưa ra không lâu sau khi một nguồn tin cho biết lịch trình dòng iPhone 15 có thể bị trì hoãn so với lịch trình tháng 9 truyền thống. Nội dung báo cáo mới cho biết nguyên nhân của vấn đề bắt nguồn từ việc Apple đang sử dụng quy trình sản xuất mới cho iPhone 15 Pro. Cụ thể, công ty đang liên kế màn hình với khung như cách họ đã làm với Apple Watch kể từ Apple Watch Series 7.

Vấn đề màn hình khiến iPhone 15 Pro bị trì hoãn?

Các nguồn tin cho biết, màn hình do LG cung cấp đang làm phức tạp thêm vấn đề. Apple cũng được cho là đã gặp sự cố với quy trình tương tự trên Apple Watch Series 7, và đó là lý do tại sao sản phẩm này ra mắt muộn hơn một tháng so với bình thường vào năm 2021.

Không giống như báo cáo trước đó, nội dung báo cáo từ The Information không đề xuất màn ra mắt bị chậm lại mà thay vào đó, nguồn tin dự đoán rằng dòng sản phẩm này sẽ ra mắt với các ràng buộc nhất định. Hiện cũng không rõ những hạn chế này sẽ ra sao, chỉ biết rằng những người dùng đầu tiên có xu hướng thích các mẫu cao cấp hơn, dẫn đến các hạn chế về nguồn cung cho các mẫu đó trong khoảng 6 tháng đầu năm ra mắt. Số dư sẽ thay đổi sau năm mới đối với các mẫu không phải Pro.

LG đã tham gia chuỗi cung ứng iPhone 14 vào tháng 11/2022, cung cấp LTPO OLED cho các sản phẩm của Apple, mặc dù công nghệ này lần đầu tiên được giới thiệu trên iPhone 13 Pro. Với quy trình sản xuất khó khăn, thậm chí còn phức tạp bởi màn hình đục lỗ, điều này đã tạo ra rào cản đối với LG Display trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của Apple.

iPhone 15 Pro sẽ là dòng sản phẩm thu hút sự chú ý từ khách hàng sau khi mua.

Samsung Display đã cung cấp LTPO OLED cho Apple để sử dụng cho thiết bị di động trong hai năm qua, với công nghệ hiển thị được mô tả là ổn định. Với sự tham gia của LG, Samsung Display đã cung cấp ít tấm nền hơn cho Apple, nhưng không rõ báo cáo về vấn đề với màn hình OLED sẽ ảnh hưởng đến những con số đó như thế nào.

