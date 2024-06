Đây là iPhone màn lớn tương đương 15 Pro Max nhưng rẻ hơn 7 triệu

Nếu như iPhone 14 Plus năm ngoái vẫn dùng màn tai thỏ thì năm nay iPhone 15 Plus đã lột xác với trang bị màn Dynamic Island tương tự như iPhone 15 Pro và 15 Pro Max.

Hiện nay, iPhone 15 Plus có giá bán chính hãng từ 22,1 triệu đồng trong khi giá của iPhone 15 Pro Max là 29,3 triệu đồng, mức giá 2 máy chênh nhau hơn 7 triệu đồng.

Chính vì vậy, trong phân khúc máy cao cấp màn lớn, iPhone 15 Plus đang là một trong những lựa chọn cực kỳ hấp dẫn với người dùng bởi mức giá không quá đắt trong khi màn hình vẫn rất đẹp, camera khủng cho ra chất lượng ảnh hấp dẫn.

iPhone 15 Plus sở hữu khung viền được bo cong nhẹ tăng cảm giác dễ chịu khi cầm nắm. Trong khi đó, mặt lưng đã được làm bằng kính mờ tương tự như những dòng iPhone Pro không chỉ đẹp hơn mà còn tạo cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn.

Thay đổi về cổng sạc từ Lightning sang Type-C cũng là một điểm quan trọng trên iPhone 15 Plus cho phép nó sử dụng một cách tiện lợi hơn và có thể dùng chung sạc với iPad và Macbook.

Với dòng iPhone 15, Apple đã đưa Dynamic Island vào tất cả các phiên bản, mang lại cho iPhone 15 Plus nhiều tiện ích hơn để xem nhanh các trình phát mini và thông báo mà không cần khởi chạy các ứng dụng tương ứng. Tất cả những thay đổi và cải tiến mới chắc chắn khiến người dùng cảm thấy thích thú khi nhìn vào màn hình iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus (cùng với iPhone 15) có camera chính 48MP mới, khác với camera được sử dụng trên dòng iPhone 14 Plus và iPhone 14. Cảm biến bốn điểm ảnh mới này bổ sung thêm thủ thuật tiện lợi là cho phép thu phóng chụp ảnh xa 2x thông qua ống kính chính. Bổ sung này là điểm mạnh giúp iPhone 15 Plus hấp dẫn hơn dù không tăng giá nhiều so với iPhone 14 Plus.

Dù không có chip A17 Pro như iPhone 15 Pro nhưng Chip A16 Bionic trên iPhone 15 Plus vẫn là một con quái vật về hiệu năng. Chip A16 dễ dàng hủy diệt người tiền nhiệm khi chạy thử nghiệm GeekBench đơn lõi và đa lõi, đạt số điểm lần lượt là 2.551 và 6.280, theo GSMArena đánh giá.

Tuy nhiên điểm ăn tiền rất lớn của iPhone 15 Plus là nó có thể đạt thời gian sử dụng tới 14 giờ 14 phút vượt xa cả người anh em iPhone 15 Pro Max (14 giờ 2 phút). Điều này biến iPhone 15 Plus trở thành mẫu iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay.

iPhone 15 Plus thực sự là một lựa chọn giá rẻ cho các iFan thích iPhone màn lớn kèm theo pin trâu. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng có nhu cầu màn lớn nhưng không đủ kinh phí lên đời iPhone 15 Pro Max.

