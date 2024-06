Điểm yếu chí mạng khiến iPhone 15 không thể chạy Apple Intelligence

Ngoại trừ người dùng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, bất kỳ ai sở hữu một trong những mẫu iPhone đang tồn tại của Apple đều không làm việc được với Apple Intelligence. Điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi thắc mắc về lý do đằng sau của các hạn chế, đặc biệt khi iPhone 15 và 15 Plus còn rất mới.

Apple Intelligence yêu cầu có thêm RAM dự phòng mà iPhone 15 không thể đáp ứng.

Giờ đây, trong một bài viết trên Medium, nhà phân tích Ming-chi Kuo đã nêu ra một số yếu tố góp phần dẫn đến quyết định của Apple. Về cơ bản, tất cả đều thuộc về “bộ nhớ”.

iPhone 15 được trang bị chip A16 Bionic có RAM 6 GB. Trong khi đó, iPhone 15 Pro có chip A17 Pro và RAM 8 GB. Apple Intelligence yêu cầu một thiết bị có chip A17 Pro hoặc chip M1 (tối thiểu), và đáng chú ý là M1 cũng tích hợp RAM 8 GB.

Chính vì lý do này, ông Kuo suy luận rằng Apple Intelligence phải yêu cầu thêm 2 GB bộ nhớ dự phòng. Với A16 Bionic có RAM 6 GB và có thể sử dụng hết cho các quy trình khác dẫn đến việc còn rất ít chỗ cho Apple Intelligence. Còn A17 Pro và RAM 8 GB sẽ còn nhiều chỗ trống hơn. Tất nhiên, điều đó rất thuận tiện cho chu kỳ nâng cấp của Apple, nhưng nó cũng có ý nghĩa về mặt kỹ thuật.

Điều này nghe có vẻ phù hợp với suy đoán của Kuo, trong đó ông cho rằng Apple Intelligence sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn gồm 3 tỷ tham số (như chi tiết trên trang web của Apple), và khi được nén cần khoảng 0,7-1,5 GB bộ nhớ dự phòng. Một lần nữa, đây là điều mà A16 Bionic có thể không có được.

Apple Intelligence không cần quá nhiều yêu cầu về sức mạnh xử lý như Copilot+ PC.

Ngoài ra, chip M1 thực sự có sức mạnh xử lý kém hơn A16 Bionic (11 TOPS so với 17 TOPS). Điều đó cho thấy rằng sức mạnh xử lý không phải là yếu tố chính khiến Apple quyết định loại bỏ A16 Bionic khỏi danh sách hỗ trợ Apple Intelligence mà lại cho phép sử dụng chip M1. Thay vào đó, việc thiếu bộ nhớ phù hợp hơn.

Khi nói về sức mạnh xử lý, Kuo đã đưa ra một so sánh thú vị giữa Apple Intelligence và Copilot+ PC được trang bị AI của Microsoft. Trong khi Apple Intelligence yêu cầu sức mạnh xử lý tối thiểu là 11 TOPS thì Copilot+ PC yêu cầu con số cao gần gấp 4 lần con số đó, ở mức tối thiểu 40 TOPS. Điều này ngụ ý rằng Apple Intelligence hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với các mô hình AI chạy trên các thiết bị đối thủ, do đó nó có khả năng chạy trên thiết bị, từ iPhone cho đến máy Mac mạnh mẽ hơn.

