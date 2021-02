Chọn iPhone SE hay iPhone XS likenew khi giá ngang tầm?

Thứ Hai, ngày 22/02/2021 10:00 AM (GMT+7)

Với giá bán iPhone XS chỉ từ khoảng 10,2 triệu đồng và iPhone SE 2020 giá từ 10,5 triệu đồng, rõ ràng khá khó khăn trong khâu lựa chọn.

iPhone SE (2020) là chiếc iPhone rẻ nhất mà Apple từng phát hành. Nhưng ngoại trừ chip A13 Bionic hiện đại, số còn lại là khá cơ bản và không phải là kiểu dáng mà ai cũng thích, đặc biệt nếu bạn là người của hiện đại.

Nhưng giá bán iPhone SE (2020) chỉ từ 10,5 triệu đồng lại tương đương với iPhone XS likenew, vốn đang được bán với giá chỉ khoảng 10,2 triệu đồng - một con số ngang ngửa iPhone SE mới nhưng lại vô cùng giá trị dù chỉ sử dụng chip A12 Bionic cũ hơn một năm. iPhone XS là một điện thoại “hàng đầu” thực sự mà khi nhìn sơ qua đã thấy nổi bật, như màn hình OLED, pin lớn hơn và camera kép vượt trội hơn nhiều.

Ngoại trừ cái mác likenew, nếu chấp nhận, bạn thực sự đang cầm một sản phẩm vô cùng giá trị khi so sánh với chiếc iPhone SE chỉ đơn giản là “bình cũ rượu mới” của iPhone 8.

Cũ nhưng chất

Nếu xem qua thông số kỹ thuật của iPhone XS và SE mới, sự khác biệt giữa hai sản phẩm này là khá rõ ràng. iPhone SE mới chỉ đơn giản là iPhone 8 hàng đầu trong năm 2017 nhưng được thay bằng chip A13 Bionic cũng như RAM 3 GB mạnh hơn một chút. Còn lại, mọi thứ hoàn toàn giống nhau, từ thiết kế đến thông số kỹ thuật và phần cứng bên trong. Dù nó có được nâng cấp sử dụng cùng camera có trong iPhone XR nhưng thực tế iPhone XR chỉ là bản rẻ hơn của iPhone XS ra mắt cùng năm 2018.

Đối với hiệu suất camera, iPhone XS so với iPhone SE là phép so sánh giữa máy ảnh kép và máy ảnh đơn. iPhone XS hoạt động tốt hơn trong môi trường ánh sáng yếu và độ tương phản cao, cũng như quay video đẹp mắt. So với camera của iPhone SE, sự khác biệt giống như đêm và ngày mà lợi thế luôn thuộc về iPhone XS.

Chưa hết, iPhone XS cũng trang bị màn hình OLED 5,8 inch tuyệt đẹp, trong khi iPhone SE mới sử dụng màn hình LCD 4,7 inch 750p về cơ bản là màn hình chất lượng như iPhone 6 từ năm 2015, dĩ nhiên có thêm chút màu mè với các công nghệ hiện đại. Dù chỉ là chip A12 Bionic nhưng đó vẫn là một chip rất tốt để chạy mướt rượt các nhiệm vụ trong nhiều năm.

Tuy chỉ là likenew nhưng iPhone XS đang bán với mức giá vô cùng hấp dẫn cùng nhiều tùy chọn mà theo mình khá giá trị.

iPhone SE liệu có chỗ dụng võ?

Mặc dù iPhone XS khá giá trị, nhưng iPhone SE mới thực sự cũng rất giá trị, đặc biệt nhờ đi kèm chip A13 Bionic rất tốt của Apple. Với A13 Bionic, iPhone SE không chỉ được đảm bảo hoạt động tốt mà còn duy trì trạng thái đáp ứng yêu cầu của các bản cập nhật iOS trong nhiều năm nữa.

Cần nhớ, mục đích chính của Apple với iPhone SE là hướng đến những người dùng thích sản phẩm mới hoàn toàn nhưng lại không sẵn sàng gần 20 triệu đồng cho một iPhone hiện đại như iPhone 12 mini và rất phù hợp cho người dùng tại Việt Nam. Nếu không quá bận tâm về dáng vẻ điện thoại, iPhone SE mới rất sáng giá nhờ giá tốt khi nhìn vào các sản phẩm đến từ các đối thủ khác.

Nhìn chung,iPhone XS sẽ phù hợp cho những ai thích phong cách hiện đại, sang trọng và không quan tâm nhiều đến likenew, miễn là nó chất lượng. Trong khi đó, iPhone SE sẽ đáp ứng cho ai thích iPhone mới có giá rẻ, thiết kế cổ điển mà vẫn được hỗ trợ trong một thời gian dài.

