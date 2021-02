Doanh số smartphone giảm, Huawei chuyển sang nuôi lợn

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 13:30 PM (GMT+7)

Huawei đang chuyển sang công nghệ cho người chăn nuôi lợn khi họ đối phó với các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với điện thoại thông minh của mình.

Huawei đã bị chặn tiếp cận các thành phần quan trọng sau khi chính quyền Trump coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Để đối phó với doanh số bán smartphone đang gặp khó khăn, Huawei đang xem xét các nguồn doanh thu khác cho công nghệ của mình. Cùng với việc ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) cho người chăn nuôi lợn, Huawei cũng đang hợp tác với ngành khai thác than.

Trung Quốc có ngành chăn nuôi lợn lớn nhất thế giới và là quê hương của một nửa số lợn hơi trên thế giới. Công nghệ đang giúp hiện đại hóa các trang trại chăn nuôi lợn với việc áp dụng AI để phát hiện bệnh và theo dõi lợn. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt có thể xác định từng con lợn, trong khi công nghệ khác theo dõi cân nặng, chế độ ăn uống và tập luyện của chúng.

Không chỉ Huawei, những gã khổng lồ công nghệ khác của Trung Quốc, bao gồm JD.com và Alibaba, cũng đang làm việc với những người chăn nuôi lợn ở Trung Quốc để mang đến những công nghệ mới.

Người phát ngôn của Huawei cho biết thêm: “Việc chăn nuôi lợn là một ví dụ khác về cách chúng tôi cố gắng hồi sinh một số ngành công nghiệp truyền thống bằng công nghệ ICT (Công nghệ Thông tin và Truyền thông) để tạo ra nhiều giá trị hơn cho các ngành công nghiệp trong kỷ nguyên 5G”.

Đầu tháng này, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Huawei Ren Zhengfei đã công bố một phòng thí nghiệm đổi mới khai thác ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Ông muốn phát triển công nghệ cho các mỏ than sẽ dẫn đến “ít công nhân hơn, an toàn hơn và hiệu quả cao hơn”, đồng thời cho phép các công nhân khai thác than “mặc vest và thắt cà vạt” tại nơi làm việc.

Trong cuộc họp bàn tròn tại sự kiện, ông Ren cho biết công ty cũng đang mở rộng sang các sản phẩm tiêu dùng như TV, máy tính và máy tính bảng.

Ông Ren nói: “Chúng tôi vẫn có thể tồn tại ngay cả khi không dựa vào doanh số bán điện thoại, và nói thêm rằng rất có khả năng Mỹ sẽ loại Huawei khỏi danh sách đen, vốn cấm các công ty Mỹ hợp tác với hãng”.

