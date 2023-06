Bộ ba Galaxy Tab S9 lộ toàn bộ thông số “khủng”

Dự kiến, sự kiện Samsung Unpacked sẽ diễn ra vào cuối tháng tới. Và càng gần thời điểm này, các thông tin về sản phẩm của “ông trùm” công nghệ Samsung xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Ảnh concept Galaxy Tab S9 Series.

Mới đây, thông tin về dòng máy tính bảng cao cấp Galaxy Tab S9 đã tiếp tục lộ diện.

5 màu, 5 phiên bản?

Cách đây vài tháng, có tin đồn khẳng định Samsung đang chuẩn bị không phải 3 mà là 4 phiên bản dòng Galaxy Tab S9 khác nhau để phát hành trong năm nay. Theo nguồn tin Ross Young, hai trong số chúng sẽ được tung ra muộn hơn.

Tất nhiên, bộ ba Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ và Galaxy Tab S9 Ultra cao cấp sẽ ra mắt chính thức tại buổi lễ Unpacked "cuối tháng 7" ở Seoul (Hàn Quốc). Trong khi đó, ở phân khúc tầm trung, Galaxy Tab S9 FE đã có điểm chuẩn vào tháng 4 và Galaxy Tab S9 FE+ cũng có khả năng trình làng. Tất cả nâng tổng số sản phẩm lên 5.

Galaxy Tab S7 FE.

Dự kiến, Galaxy Tab S9 FE và Galaxy S9 FE+ sẽ ra mắt "chậm hơn 2 tháng" so với các phiên bản còn lại của dòng Galaxy Tab S9. Điều này có thể đảm bảo an toàn doanh số khi chúng vẫn nhường sự chú ý cho các phiên bản cao cấp.

Nhiều khả năng, cặp Galaxy Tab S này có thể công bố vào tháng 10 cùng với chiếc điện thoại Galaxy S23 FE giá phải chăng. Điều thú vị là Galaxy Tab S9 FE và Galaxy Tab S9 FE+ sẽ có ít nhất 4 màu khác nhau (xám, xanh lục nhạt, hồng nhạt và bạc), có thể được bán trên toàn thế giới.

Thêm vào đó, phiên bản màu xám cũng được áp dụng cho Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ và Galaxy Tab S9 Ultra cùng với màu be. Trước đó, Galaxy Tab S8 và Galaxy Tab S8+ có 3 màu: than chì, bạc và vàng hồng; Galaxy Tab S8 Ultra chỉ có màu than chì (hoặc xám đậm).

“Gia đình” Galaxy Tab S9 sẽ có gì đáng mong đợi?

Trong khi Galaxy Tab S9 FE gần như được giữ bí mật hoàn toàn và Galaxy Tab S9 FE+ vẫn là một dấu hỏi lớn, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ và Galaxy Tab S9 Ultra đã bị rò rỉ một loạt thông số kỹ thuật và tính năng chính. Đa số xuất phát từ nguồn tin Ahmed Qwaider.

Đầu tiên, Galaxy Tab S9 tiêu chuẩn sẽ là một bản nâng cấp lớn so với bản tiền nhiệm LCD 11 inch với màn hình Dynamic AMOLED 2X, cảm biến vân tay trên màn hình và pin 8.400mAh cùng nhiều tính năng khác.

Ảnh concept Galaxy Tab S9+.

Bộ ba máy tính bảng Android siêu cao cấp năm 2023 sẽ được bổ sung khả năng chống nước và bụi IP68 cũng như cải thiện 25% chất lượng âm thanh loa quad. Đồng thời, chúng cũng được tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 mới nhất.

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy Tab S9 sẽ loại bỏ camera phụ 6 MP phía sau của bản tiền nhiệm, Galaxy Tab S9+ và Galaxy Tab S9 Ultra sẽ tăng độ phân giải của cảm biến này lên 8 megapixel và giữ nguyên mọi thông số khác. Cuối cùng, dung lượng pin của Galaxy Tab S9+ và Galaxy Tab S9 Ultra sẽ giữ nguyên.

Với cấu hình trên, 3 mẫu Galaxy Tab S9 được kỳ vọng trở thành những chiếc máy tính bảng Android tốt nhất thế giới khi ra mắt vào mùa thu năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về những sản phẩm này trong các tin bài sau.

