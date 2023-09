Bảng giá iPhone cũ tháng 9/2023: Giảm thêm cả triệu đồng chờ iPhone 15

Trong giai đoạn iPhone 15 series đang chờ lên kệ tại Việt Nam từ ngày 29/9, loạt iPhone đã qua sử dụng vừa tiếp tục giảm giá, có model giảm thêm đến 1 triệu đồng so với đầu tháng 8. Đây là động thái mới nhất từ các đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), giúp "dọn đường" chờ iPhone 15 series lên kệ.

iPhone 11 Pro Max cũ đang có giá rất dễ tiếp cận.

Ghi nhận tại Di Động Việt, họ vừa tiếp tục giảm giá cho các dòng iPhone đã qua sử dụng, với mức giảm thêm đến 1 triệu đồng so với đầu tháng 8. Điển hình là iPhone 11 Pro, iPhone 12 hay iPhone 13 Pro Max… Còn tại 24hStore, giá bán sản phẩm "like new" hiện tại đã giảm từ 500.000 - 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ quý trước.

"Việc mua sắm và nâng cấp điện thoại di động đã qua sử dụng cũng cần cân nhắc và kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu cá nhân và đảm bảo chất lượng. Khách hàng nên mua sắm tại những cửa hàng uy tín, có chính sách bảo hành, đổi trả rõ ràng, minh bạch, có hệ thống website và đội ngũ chăm sóc khách hàng để không bị tiền mất tật mang trong mùa iPhone mới", đại diện 24hStore nhắc nhở.

Cụ thể tại Di Động Việt, sau gần 5 năm ra mắt, iPhone Xs Max vẫn đáp ứng rất tốt hầu hết các nhu cầu sử dụng thường ngày, phù hợp với những người dùng không mấy dư dả về tài chính nhưng vẫn muốn trải nghiệm hệ điều hành iOS. Hiện, model này tiếp tục “giảm chạm đáy” chỉ còn từ 7,49 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 11 Pro Max là một trong số những chiếc điện thoại được nhiều người ưa chuộng nhất ở thời điểm hiện tại, dù Apple đã cho ra mắt iPhone 15 series. Model này sở hữu con chip Apple A13 Bionic vẫn khá mạnh mẽ tính tới hiện tại, cùng với RAM 4GB. Màn hình khá lớn 6,5 inch và được trang bị bộ 3 camera sau. iPhone 11 Pro Max hiện đang được với giá chỉ còn từ 10,99 triệu đồng.

Sau gần 3 năm ra mắt, iPhone 12 Pro là một trong những thiết bị flagship cao cấp của Apple. Máy được trang bị vi xử lý A14 Bionic, cụm 3 camera mang đến đầy đủ các chế độ chụp ảnh ban đêm, chân dung,… Ở thời điểm hiện tại, model này đang được đông đảo người dùng lựa chọn với mức giá chỉ còn từ 12,79 triệu đồng, tiếp tục giảm thêm đến 200.000 đồng, nâng tổng mức giảm đến 3,4 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 12 Pro cũ được nhiều người dùng ưa chuộng bởi nhiều tính năng hợp thời.

iPhone 13 Pro Max được nhiều người dùng ưa chuộng bởi mức giá hợp lý và sở hữu cấu hình mạnh mẽ từ con chip A15 Bionic, ngoại hình sang trọng và sức hút từ chiếc flagship cao cấp nhất của Apple. Sản phẩm được bán với giá chỉ từ 18,39 triệu đồng, tiếp tục giảm sâu 1 triệu đồng, nâng tổng mức giảm đến 3,6 triệu đồng so với giá niêm yết.

Hiện tại, 24hStore cũng đang trải qua giai đoạn sôi động nhất năm với lượng đơn đặt hàng iPhone 15 (không cần cọc) tăng theo cấp số nhân, tập trung chủ yếu vào các phiên bản màu sắc "trendy", bao gồm titan tự nhiên ở phiên bản Pro và hồng ở phiên bản thường. Điều này cho thấy sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng đối với sản phẩm mới nhất của Apple.

iPhone 15 ra mắt bên cạnh đó cũng là nguyên nhân giúp cho các dòng sản phẩm iPhone "like new" đặc biệt thu hút được nhiều sự chú ý, khi nhiều người dùng quyết định nâng cấp và bán lại các phiên bản cũ của họ. Loại máy này có giá hấp dẫn và chất lượng được đảm bảo, đã kiểm tra kỹ trở thành những lựa chọn thú vị.

Những phiên bản được săn đón nhiều nhất tại 24hStore có thể kể đến iPhone Xs (từ 4,99 triệu đồng), iPhone Xs Max (từ 6,39 triệu đồng), iPhone 11 series (từ 6,39 triệu đồng), iPhone 12 Pro (từ 11,39 triệu đồng), iPhone 12 Pro Max (từ 13,79 triệu đồng), iPhone 13 Pro Max (từ 17,9 triệu đồng) và cả iPhone 14 Pro Max (từ 21,69 triệu đồng).

iPhone 13 Pro Max cũ đang có giá tốt.

Ngoài những model nói trên, các mẫu iPhone cũ như iPhone 8, iPhone 11, iPhone 12,... cũng đang có giá rất hấp dẫn, và có thể đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng trong vài năm tới.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ đang có giá tốt:

Sản phẩm Giá (VNĐ) iPhone Xs 4.990.000 iPhone Xs Max 7.490.000 iPhone 11 Pro Max 10.990.000 iPhone 12 Pro 12.790.000 iPhone 13 Pro Max 18.390.000 iPhone 14 Pro Max 21.690.000

* Giá tham khảo ngày 22/9 tại Di Động Việt.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống, tình trạng máy,...

