Bảng giá iPhone 12 cuối tháng 7/2023: Tiếp tục giảm thêm

Ghi nhận vào thời điểm cuối tháng 7/2023, iPhone 12 series chính ngạch VN/A tại Việt Nam gần như hết hàng. Hiện tại, các hệ thống lớn như FPT Shop và Thế Giới Di Động chỉ còn duy nhất iPhone 12, không còn các phiên bản iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro hay iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 VN/A chỉ còn khá giới hạn tại Việt Nam.

Trong đó, FPT Shop chỉ còn iPhone 12 64GB với giá ưu đãi 14,79 triệu đồng, đã giảm 3,2 triệu đồng so với giá niêm yết 17,99 triệu đồng. Mức giá này giảm 200.000 đồng so với tháng trước.

Thế Giới Di Động thì còn iPhone 12 64GB và 128GB với giá tương ứng 15,49 triệu đồng (giá niêm yết 17,99 triệu đồng) và 16,99 triệu đồng (giá niêm yết 18,99 triệu đồng). Như vậy, giá iPhone 12 64GB không thay đổi so với tháng trước, nhưng giá iPhone 12 128GB đã giảm 500.000 đồng so với tháng trước.

Lưu ý, giá niêm yết nói trên của iPhone 12 là đã giảm mạnh so với thời điểm mới lên kệ tại Việt Nam (iPhone 12 128GB có giá khoảng 25 triệu đồng). Do đó, dù mức giảm giá hiện tại so với giá niêm yết không phải quá lớn, nhưng trên thực tế so với giá lúc mới bán ra thì iPhone 12 đã trở về mức giá khá tốt.

Nhiều tùy chọn màu sắc của iPhone 12.

Về iPhone 12, iPhone 12 ra mắt với vai trò mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tốc độ mạng 5G siêu tốc, bộ vi xử lý A14 Bionic nhanh nhất thế giới smartphone tại thời điểm đó, màn hình OLED tràn cạnh tuyệt đẹp và camera siêu chụp đêm, tất cả đều có mặt trên điện thoại iPhone 12.

iPhone 12 đã có sự đột phá về thiết kế với kiểu dáng mới vuông vắn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Không chỉ vậy, iPhone 12 mỏng hơn 11%, nhỏ gọn hơn 15% và nhẹ hơn 16% so với thế hệ trước iPhone 11. Bất ngờ hơn nữa là dù gọn hơn đáng kể nhưng iPhone 12 vẫn có màn hình 6,1 inch như iPhone 11 mà không hề bị cắt giảm. Phần viền màn hình thu hẹp tối đa cùng sự nỗ lực trong thiết kế đã tạo nên điều kỳ diệu ở iPhone 12.

Sản phẩm này thể hiện sự cao cấp từ những vật liệu chế tác, bao gồm khung nhôm cứng cáp và 2 mặt kính tuyệt đẹp. Hơn thế nữa, mặt kính của iPhone 12 được bảo vệ bởi một lớp gốm (Ceramic Shield), giúp cứng hơn mặt kính của bất kỳ chiếc điện thoại nào khác. iPhone của bạn sẽ bền vững hơn tới 4 lần, khó xước hơn, mang tới cảm giác yên tâm khi sử dụng.

Sức mạnh của iPhone 12 vượt trội so với phần còn lại nhờ bộ vi xử lý Apple A14 Bionic, con chip nhanh nhất thế giới điện thoại hiện nay. Apple A14 Bionic là con chip đầu tiên trên thế giới sản xuất trên tiến trình 5nm, với 6 nhân CPU và 4 nhân GPU cùng 11,8 tỷ bóng bán dẫn, không chỉ cho hiệu năng tuyệt đỉnh mà còn tiết kiệm năng lượng hơn rất nhiều.

Hiệu năng của iPhone 12 tới hiện tại vẫn rất tốt so với thị trường chung.

So với màn hình iPhone 11, màn hình iPhone 12 đã có một sự nhảy vọt. Ngoài thiết kế viền mỏng hơn, chất lượng màn hình điện thoại iPhone 12 cải thiện rõ rệt với công nghệ OLED và độ sắc nét tuyệt vời từ công nghệ Super Retina XDR.

Cả camera góc rộng và góc siêu rộng trên iPhone 12 đều được trang bị tính năng chụp đêm Night mode, cho khả năng chụp ảnh thiếu sáng hoàn hảo. Camera chính 12MP khẩu độ lớn tới f/1.6, cho khả năng thu sáng nhiều hơn tới 27%. Dù là bạn chụp ảnh ban ngày hay dưới màn đêm, iPhone 12 cũng đều tái tạo lại độ chi tiết tuyệt vời, màu sắc chính xác và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật.

Bảng giá tham khảo iPhone 12 series cuối tháng 7/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) FPT Shop TGDĐ iPhone 12 mini - - - - iPhone 12 64GB 17.990.000 14.790.000 15.490.000 64GB 18.990.000 - 16.490.000 iPhone 12 Pro - - - - iPhone 12 Pro Max - - - -

* Giá tham khảo ngày 24/7/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

