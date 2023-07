Bảng giá iPhone cuối tháng 7/2023: Đồng loạt giảm nhờ được Apple trợ giá

Điện thoại iPhone VN/A vừa tiếp tục được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm sâu, nâng tổng mức giảm lên đến 8 triệu đồng. Nhờ đó, đây là lần đầu tiên iPhone 14 Pro Max xuống dưới 26 triệu đồng.

Ghi nhận tại một số hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR), các dòng iPhone VN/A trong tháng 7/2023 được điều chỉnh giảm nhẹ vài trăm ngàn đồng so với cuối tháng 6. Đơn cử, iPhone 14 Pro Max 128GB lần đầu xuống dưới 26 triệu đồng, giảm thêm 400.000 đồng so với cuối tháng 6, hơn 8 triệu đồng so với giá niêm yết.

Sản phẩm Dung lượng Giá gốc (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 11 64GB 14.990.000 10.350.000 128GB 16.990.000 11.890.000 iPhone 13 128GB 23.990.000 15.790.000 iPhone 14 128GB 24.990.000 18.490.000 256GB 27.990.000 21.890.000 iPhone 14 Plus 128GB 27.990.000 20.990.000 256GB 30.990.000 24.390.000 iPhone 14 Pro 128GB 30.990.000 23.590.000 256GB 33.990.000 26.790.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 33.990.000 25.790.000 256GB 37.990.000 28.790.000 512GB 43.990.000 35.790.000

Bảng giá iPhone VN/A cuối tháng 7/2023.

Bà Phùng Phương, đại diện Di Động Việt tiết lộ, đợt giảm giá này do Apple trợ giá và hệ thống cũng giảm thêm để kích cầu thị trường vào đầu quý III. Trước đó, hệ thống cũng đã liên tục giảm giá cho các model này nhằm “chiến giá” với các ông lớn.

“Đây là lần điều chỉnh giá thứ 2 của Apple tại thị trường Việt Nam. Điều này sẽ giúp các dòng iPhone tăng thêm sức hút và kích cầu mua sắm trong giai đoạn suy thoái kinh tế như hiện nay, nhất là khi Samsung sắp ra dòng flagship mới”, bà Phương cho hay.

Cũng theo bà Phương, đợt giảm giá này còn nhằm mục đích dọn đường cho iPhone thế hệ mới, dự kiến sẽ được ra mắt trong khoảng tháng 9 tới. Do đó, đây chính là cơ hội tốt để người dùng công nghệ “chốt đơn” iPhone VN/A với mức giá hợp lý nhất.

iPhone 14 series liên tục giảm giá trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, iPhone 14 Pro Max VN/A đã thực sự "chạm đáy" sau nhiều lần giảm giá mạnh từ đầu năm đến nay. Mức giá hiện tại của iPhone 14 Pro Max chỉ từ 25,79 triệu đồng. Model này đã giảm thêm 400.000 đồng so với cuối tháng 6, nâng tổng mức giảm lên đến 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, phiên bản 256GB cũng được giảm thêm 500.000 đồng so với cuối tháng trước, chỉ còn từ 28,79 triệu đồng.

Với dòng iPhone 14 Pro, model này chỉ còn từ 23,59 triệu đồng, giảm thêm đến 700.000 đồng so với cuối tháng 6 và hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết.

Ngoài phiên bản cao cấp, các dòng iPhone 14 khác cũng đang được giảm sâu. Chẳng hạn, iPhone 14 chỉ còn từ 18,49 triệu đồng (niêm yết 24,99 triệu đồng), iPhone 14 Plus VN/A chỉ còn từ 20,99 triệu đồng (niêm yết 27,99 triệu đồng).

iPhone 13 chính hãng VN/A chỉ từ 15,79 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với cuối tháng 6.

iPhone 13 VN/A tiếp tục giữ vững phong độ với sức bán mạnh, chỉ sau iPhone 14 Pro Max. So với đầu tháng 6, model này đã giảm giá nhẹ 200.000 đồng, chỉ còn từ 15,79 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

iPhone 13 sở hữu thiết kế sang trọng, tinh tế với khung viền vuông vức như thế hệ tiền nhiệm. Màn hình có độ sáng cao, màu sắc sống động khi trải nghiệm. Ngoài ra, con chip A15 Bionic mang đến hiệu năng mạnh mẽ, giúp thoải mái sử dụng mọi tác vụ từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó, điện thoại còn được trang bị hệ thống camera kép chất lượng cao để mang lại những thước phim và tấm ảnh đẹp mà không cần chỉnh sửa.

Với mức giá hợp lý, định vị ở phân khúc tầm trung, iPhone 11 VN/A vẫn luôn duy trì sức bán trong top 3 điện thoại bán chạy nhất nửa đầu năm 2023. Model này cũng là chiếc iPhone giữ giá tốt nhất sau gần 4 năm trình làng, với mức giá giao động khoảng 10 triệu đồng.

iPhone 11 VN/A chỉ còn từ 10,35 triệu đồng.

Hiện, giá bán iPhone 11 VN/A không thay đổi nhiều so với cuối tháng 6. Model này đang có giá lần lượt là 10,35 triệu đồng và 11,89 triệu đồng cho bản 64GB và 128GB.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bang-gia-iphone-cuoi-thang-7/2023-dong-loat-giam-nho-duoc-apple-tr...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/bang-gia-iphone-cuoi-thang-7/2023-dong-loat-giam-nho-duoc-apple-tro-gia-c61a32433.html