Mê chụp ảnh, người dùng iPhone 12 nên mua máy ảnh mới hay lên đời iPhone 15?

Tuy nhiên, luôn có một khoảng cách giữa những gì có thể chụp được bằng máy ảnh trên smartphone đời cũ, dẫn đến nhiều người sẽ đặt câu hỏi về việc có nâng cấp lên iPhone mới cho nhiệm vụ chụp ảnh hay không?

Máy ảnh truyền thống ngày càng trở nên "lỗi thời" trước smartphone.

Gần đây, một người dùng trên diễn đàn của Apple đã đặt câu hỏi về việc bản thân đang sử dụng iPhone 12. Sản phẩm này gặp vấn đề mất nguồn, nóng máy và tình trạng pin chỉ còn 79%. Sau khi nghiên cứu về iPhone 15 Plus, người này muốn mua một chiếc iPhone 15 Plus vì đang có ý định du lịch. Câu hỏi đặt ra là thay vì mua một chiếc iPhone 15 Plus mới, anh ta có thể thay pin của iPhone 12 và mua một chiếc máy ảnh mới hay không.

Đây rõ ràng là một câu hỏi thú vị, đặc biệt trong bối cảnh mùa du lịch hè đến gần. Chính vì vậy, vấn đề ngay lập tức thu hút nhiều ý kiến phản hồi từ cộng đồng mạng. Một số cho rằng: “Muốn chơi máy ảnh thì mua máy ảnh. Nếu chỉ muốn chụp ảnh đẹp hơn iPhone 12 thì chuyển sang dòng iPhone 15. Nếu chuyển sang điện thoại Android chỉ để chụp ảnh, tôi khuyên dùng Galaxy S24 Ultra. Còn nếu thích chụp ảnh bằng iPhone, iPhone 15 Pro sẽ tốt hơn”.

iPhone 15 Pro thể hiện sức mạnh trong nhiếp ảnh.

Một số người chỉ ra rằng ảnh chụp bằng máy ảnh không thể so sánh với ảnh chụp bằng điện thoại di động, tuy nhiên xem xét các yếu tố ngân sách khác, người dùng có thể muốn suy nghĩ kỹ trước khi mua. Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào tần suất mà chúng ta sử dụng máy ảnh. Hơn nữa, nếu sử dụng máy ảnh, người dùng cũng cần phải mua thêm hộp chống ẩm để bảo vệ nó, và điều đó sẽ dẫn đến một khoản phí.

Một ý kiến khác góp ý rằng bản thân cũng đang sở hữu một chiếc iPhone 12. Sau khi mang chiếc iPhone 12 với pin ở trạng thái yếu sang Nhật Bản vào cuối năm ngoái và mượn máy ảnh của một người bạn ở đó để ghi lại những bức ảnh chuyến đi, cuối cùng kết luận đã được đưa ra: “Chụp ảnh bằng điện thoại di động nhanh hơn và thực sự đủ để chụp ảnh du lịch”.

