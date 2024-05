Giá iPhone 12 tháng 5/2024: Giảm thêm tới 1,4 triệu đồng so với tháng trước

Tháng 5/2024, iPhone 12 series chỉ còn duy nhất mẫu iPhone 12 64GB tại FPT Shop, trong khi đó Thế Giới Di Động (TGDĐ) còn hàng đối với 3 phiên bản của iPhone 12. Hiện, giá ưu đãi đối với các sản phẩm có nhiều thay đổi so với tháng trước, theo hướng giảm giá thêm.

Cụ thể, tại TGDĐ, iPhone 12 64GB có giá 11,99 triệu đồng (giảm thêm 100.000 đồng so với tháng trước), giảm 2,9 triệu đồng so với giá gốc 14,89 triệu đồng. FPT Shop cũng bán iPhone 12 64GB với giá ưu đãi 11,99 triệu đồng, giảm 100.000 đồng so với giá tháng trước tại hệ thống này.

Các phiên bản 128GB và 256GB của iPhone 12 có giá lần lượt 13,89 triệu đồng (giá gốc 16,49 triệu đồng) và 14,99 triệu đồng (giá gốc 17,99 triệu đồng, giảm thêm 1,4 triệu đồng so với tháng trước) tại TGDĐ.

Hiện, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max đã hoàn toàn không còn máy mới tại TGDĐ và FPT Shop.

iPhone 12 đang có giá từ 11,99 triệu đồng. (Ảnh: TGDĐ)

Tại thời điểm ra mắt, iPhone 12 được Apple trang bị vi xử lý A14 Bionic được sản xuất trên tiến trình 5nm với hiệu suất ổn định hơn so với chip A13 được trang bị trên phiên bản tiền nhiệm iPhone 11. Đây cũng là dòng iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ kết nối mạng di động 5G.

Người dùng có thể khám phá những tính năng của camera trên iPhone 12 như chế độ smart HDR 3 giúp cân bằng yếu tố ánh sáng trong ảnh, làm nổi bật chi tiết đối tượng và cây cối trong khi vẫn giữ được màu sắc phong phú của bầu trời ngay cả vào buổi trưa nắng gắt. Chế độ chụp chân dung đã tốt nay còn tốt hơn trong việc làm mờ hậu cảnh một cách nghệ thuật để dồn hết sự tập trung vào đối tượng muốn chụp.

Về ngoại hình iPhone 12 có thiết kế hoài niệm với phần cạnh được làm vuông vức tương tự trên mẫu iPhone 4 thay vì bo cong như iPhone 11. Ở mặt trước iPhone 12, phần tai thỏ được làm nhỏ gọn hơn và cũng là nơi chứa cảm biến Face ID có thể nhận diện khuôn mặt một cách nhanh chóng và chính xác.

iPhone 12 được trang bị màn hình OLED tràn viền có kích thước 6,1-inches, cho không gian trải nghiệm lớn cũng như những giây phút giải trí hấp dẫn trên một màn ảnh chất lượng. Máy được chế tác với độ hoàn thiện cao trong một thiết kế nguyên khối, khung nhôm và mặt sau là kính cường lực cao cấp.

Mặt trước của iPhone 12 được phủ hoàn toàn bởi lớp kính cường lực Ceramic Shield cứng cáp, được đánh giá là có độ bền cao và cứng cáp hơn hầu hết các loại mặt kính có trên điện thoại thông minh khác có mặt trên thị trường tại thời điểm iPhone 12 ra mắt.

Ngoài ra, Apple đã trang bị viên pin có dung lượng 2.815mAh, tích hợp khả năng tiết kiệm pin cho iPhone 12. Theo công bố của "nhà táo", viên pin này giúp người dùng có thể giải trí đa phương tiện lên đến 17 giờ và nghe nhạc liên tục lên đến 65 giờ. Máy có khả năng sạc pin nhanh qua cáp công suất 20W, trong vòng 30 phút có thể sạc được 50% pin. Thêm vào đó là iPhone 12 có khả năng sạc không dây MagSafe và đạt chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Bảng giá tham khảo iPhone 12 tháng 5/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) FPT Shop TGDĐ iPhone 12 64GB 14,89 11,99 11,99 128GB 16,49 - 13,49 256GB 17,99 - 14,99

* Giá tham khảo ngày 12/5/2024.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể khác nhau và thay đổi giữa các hệ thống.

