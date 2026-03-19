Apple vừa có tuyên bố gây sốc với 15 thiết bị khác nhau

Apple đã chính thức dừng kinh doanh một số sản phẩm ra mắt trong giai đoạn 2019–2025. Việc ngừng bán không khiến thiết bị lập tức mất giá trị sử dụng nhưng đánh dấu thời điểm bắt đầu vòng đời hậu thương mại – giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến hỗ trợ sửa chữa, cập nhật và giá trị bán lại.

Theo quy định của Apple, một thiết bị sẽ được xếp vào diện “cổ điển” (vintage) sau 5 năm kể từ khi ngừng bán, và “lỗi thời” (obsolete) sau 7 năm. Khi chuyển sang các trạng thái này, khả năng sửa chữa chính hãng và hỗ trợ phần mềm sẽ dần bị hạn chế.

Danh sách các thiết bị được Apple ngừng sản xuất:

- iPhone 16e với chip A18 (2025)

- iPad Air M3 11 và 13 inch (2025)

- MacBook Air M4 13 và 15 inch (2025)

- MacBook Pro M5 13 inch và bộ nhớ 512GB (2025)

- Mac Studio M3 Ultra và bộ nhớ 512GB (2025)

- MacBook Pro M4 Pro 14 và 16 inch (2024)

- MacBook Pro M4 Max 14 và 16 inch (2024)

- Màn hình Studio với chip A13 Bionic (2022)

- Bộ chuyển đổi VESA cho màn hình Pro Display XDR (2019)

- Chân đế Pro cho màn hình Pro Display XDR (2019)

- Màn hình Pro Display XDR (2019)

Phần lớn các thiết bị này vẫn thuộc nhóm phần cứng mới, sử dụng chip A18, M3, M4 hoặc M5.

Ảnh hưởng đến giá trị sử dụng và bán lại

Sau khi bị ngừng bán, giá trị thị trường của các thiết bị thường bắt đầu giảm dần. Các đơn vị thu cũ và bán lẻ thường điều chỉnh giá thu mua do thời gian hỗ trợ phần mềm và linh kiện bị rút ngắn.

Trong thực tế, nếu chờ thêm 1–2 năm, giá trị đổi máy có thể giảm khoảng 20–30% tùy phiên bản và tình trạng thiết bị. Hiện tại, một số nhà bán lẻ và nhà mạng vẫn đưa ra mức thu mua tương đối cao đối với các thiết bị mới ngừng bán.

Các chương trình đổi máy cũng khác nhau giữa các đơn vị. Một số nhà mạng áp dụng hình thức trợ giá theo tháng khi người dùng đổi thiết bị cũ để lên đời máy mới.

Lưu ý khi tiếp tục sử dụng thiết bị

Với người dùng chưa có nhu cầu nâng cấp, các thiết bị trong danh sách vẫn có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, một số yếu tố cần lưu ý:

- Pin: sẽ suy giảm theo thời gian. Việc thay pin khi linh kiện còn sẵn có giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị.

- Bảo vệ vật lý: Sử dụng ốp lưng và kính bảo vệ giúp giảm rủi ro hư hỏng, đặc biệt khi việc sửa chữa chính hãng sẽ khó khăn hơn.

- Bảo hành: Nhiều thiết bị vẫn còn trong thời hạn bảo hành 1 năm hoặc AppleCare+, giúp người dùng có thêm thời gian sử dụng an toàn.

Khi thiết bị trở thành “cổ điển”

Sau 5 năm ngừng bán, thiết bị được xếp vào nhóm “cổ điển”. Khi đó:

- Apple không đảm bảo luôn có sẵn linh kiện để sửa chữa

- Các bản cập nhật hệ điều hành lớn có thể dừng lại

- Giá trị thu cũ từ bên thứ ba giảm mạnh

Dù vậy, Apple vẫn có thể cung cấp các bản vá bảo mật trong một thời gian nhất định.

Các thiết bị trong danh sách, đặc biệt là iPhone 16e (chip A18) hay các dòng MacBook dùng chip M3, M4, M5, vẫn có hiệu năng đủ để chạy các phiên bản iOS, iPadOS và macOS mới trong nhiều năm.

Việc ngừng bán không đồng nghĩa với việc những thiết bị này trở nên lỗi thời ngay lập tức. Người dùng vẫn có thể sử dụng bình thường, đặc biệt với các nhu cầu phổ biến như làm việc, giải trí và học tập.