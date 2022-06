Apple sắp phải gánh án phạt 900 triệu USD vì làm chậm iPhone

Một nhà hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng đã đệ đơn lên chính quyền Vương quốc Anh cáo buộc Apple "giảm giá trị" iPhone 6 và các iPhone khác. Phía nguyên đơn đề nghị “Táo Khuyết” phải bồi thường hơn 750 triệu bảng Anh (900 triệu USD) cho khoảng 25 triệu người dùng.

Theo The Guardian, nhà hoạt động quyền người tiêu dùng Justin Gutmann đang cố gắng đòi lại quyền lợi cho các chủ iPhone. Gutmann cho rằng, khoảng 25 triệu người mua iPhone phải được thông báo điện thoại của mình sẽ bị chậm đi.

iPhone 6s và nhiều mẫu iPhone đều bị ảnh hưởng do sự cố "Batterygate".

Ông cho hay: "Tôi đệ đơn kiện để hàng triệu người dùng iPhone trên khắp Vương quốc Anh sẽ nhận được bồi thường do hành động của Apple gây ra. Nếu việc này thành công, tôi hy vọng các công ty thống trị sẽ đánh giá lại mô hình kinh doanh của mình và kiềm chế những hành vi như vậy."

Sự cố "Batterygate" liên quan đến các mẫu iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X.

Vào năm 2017, Apple đã tung một bản cập nhật iOS bao gồm một tính năng điều chỉnh pin mới và không được thông báo trước. Để duy trì tuổi thọ của pin và ngăn các iPhone cũ tắt nguồn mà không có cảnh báo, quá trình cập nhật làm cho hàng triệu iPhone bị chậm hoặc đơ.

Gutmann cho hay, Apple làm chậm những chiếc điện thoại này để che giấu việc pin không đủ cho phiên bản iOS mới.

Gutmann tiếp tục: “Thay vì cung cấp dịch vụ thay thế, sửa chữa hoặc bồi thường miễn phí, Apple đã đánh lừa người dùng iPhone bằng cách che giấu một công cụ trong các bản cập nhật phần mềm, làm chậm thiết bị của họ tới 58%”.

Một trường hợp kiện cáo tương tự cũng đã xảy ra ở Mỹ, đã kết thúc vào năm 2020. Sau vụ kiện, Apple đề xuất thành lập quỹ 500 triệu USD. Những khách hàng bị ảnh hưởng có thể đăng ký và sẽ nhận được khoản bồi thường lên đến 25 USD (tương đương 581 nghìn đồng).

