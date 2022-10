Chiếc iPhone kỳ lạ nhất của Apple đã trở thành “đồ cổ”

Thiết kế của iPhone 6 chắc chắn sẽ vẫn còn trong trí nhớ của nhiều người dùng Apple vì đây là điện thoại thông minh đầu tiên của công ty có màn hình lớn hơn đáng kể so với những người tiền nhiệm. Chiếc iPhone này đã bị ngừng sản xuất cách đây vài năm, nhưng vẫn nhận được các bản vá bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật từ Apple. Apple hiện đã thêm iPhone 6 vào danh sách các sản phẩm "vintage" - “cổ điển” của mình.

iPhone 6 đã trở thành "đồ cổ"

Chính Apple đã xác nhận, iPhone 6 hiện là một sản phẩm “cổ điển”. Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được coi là cổ điển khi đã bị ngừng bán hơn 5 năm.

iPhone 6.

Công ty vẫn cung cấp các bộ phận và dịch vụ sửa chữa cho các sản phẩm cổ điển trong tối đa 7 năm sau khi các sản phẩm này không còn được phân phối chính thức. Điều thú vị là iPhone 6 Plus lớn hơn đã được coi là một sản phẩm cổ điển trước cả iPhone 6. Lý do là công ty vẫn tiếp tục bán iPhone 6 (màn hình 4,7 inch) lâu hơn ở một số khu vực sau khi ngừng sản xuất iPhone 6 Plus.

Cả iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều được giới thiệu vào tháng 9/ 2014 với hệ điều hành iOS 8. Các mẫu iPhone này đã ngừng cập nhật hệ điều hành vào năm 2019 sau khi hãng công bố phiên bản iOS 13, chỉ hỗ trợ iPhone 6s trở lên. Mặc dù vậy, Apple vẫn cung cấp các bản vá bảo mật cho các thiết bị chạy iOS 12, không chỉ bao gồm iPhone 6 và iPhone 6 Plus mà còn cả iPhone 5s.

iPhone 6 được trang bị màn hình Retina HD, camera sau đơn 8 megapixel, chip A8 64-bit với RAM 1GB. iPhone 6 Plus có phần cứng tương tự nhưng có màn hình Full HD và camera sau với tính năng chống rung quang học (lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone). Đây cũng là những chiếc iPhone đầu tiên có NFC và Apple Pay.

Đầu năm nay, Apple cũng đã thêm MacBook Pro thế hệ đầu tiên với thanh cảm ứng Touch Bar vào danh sách các sản phẩm cổ điển của mình. Sau hơn 7 năm bán ra, Apple sẽ coi sản phẩm này là lỗi thời - không còn hỗ trợ dịch vụ phần cứng.

